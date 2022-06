Cruz Azul en problemas con Juan Reynoso: “La Máquina” aún le debe dinero al entrenador peruano 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cruz Azul no las ha tenido todas consigo en el último tiempo. El conjunto cementero recibió un duro golpe al perder a Jonathan Rodríguez por una propuesta más jugosa de las Águilas del América. Los recursos en “La Máquina” parecen ser escasos hasta el punto de deberle a Juan Reynoso, ex entrenador del club, parte de su liquidación.

Semanas atrás cuando se hablaba sobre el futuro de Juan Reynoso, una de las trabas para su salida de Cruz Azul era el factor económico. A pesar de que el club dio un paso adelante al despedirlo y anunciar la contratación de Diego Aguirre, el conjunto cementero estaría amarrado al pasado por deberle al estratega peruano.

Juan Reynoso deja de ser director técnico del Cruz Azul.El 30 de mayo del 2021, Reynoso logró algo histórico,el campeonato 9 de la máquina y un año después es despedido por falta de resultados y mala relación con la directiva..lo que son las cosas

En Cruz Azul está todo revuelto! pic.twitter.com/inpHDLCClK — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 18, 2022

Según informaciones de Mediotiempo, la directiva de “La Máquina” no estaría dispuesta a cancelarle la liquidación al estratega peruano. Al no llegar un acuerdo, Cruz Azul también sería perjudicado porque no podría registrar a su nuevo entrenador.

“No le quieren pagar su finiquito. Solo le ofrecen 15 días de negociación. Si no le pagan lo que corresponde no podrán registrar a Diego Aguirre como su nuevo DT”, explica la fuente.

¿Cuánto dinero le deben a Juan Reynoso?

El estratega peruano tenía vínculo con Cruz Azul hasta junio de 2023. Bajo estas circunstancias aún le quedaba un año en el equipo. Sin embargo, tras la destitución de Reynoso, el club estaría obligado a pagar $1.5 millones de dólares para de esta forma librarse de los problemas con el estratega peruano y poder pasar la pagina. ¡LE DEBEN! 🚂💵



Juan Reynoso no ha recibido su dinero.



Según David Medrano, Cruz Azul sólo le ofrece 15 días de liquidación. Afirma que “si no le pagan lo que le corresponde, no podrán registrar a Diego Aguirre como su nuevo DT”.



➡️ Su liquidación correspondería a 1.5 MDD. pic.twitter.com/MWwXSyuha3— Futbol Total (@MXFutbolTotal) June 23, 2022

