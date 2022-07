Sergio ‘Checo’ Pérez incursiona en el mundo de las lanchas eléctricas con la fundación de un nuevo equipo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bajo el nombre “Team México”, el piloto de la Fórmula 1 nacido en México, Sergio ‘Checo’ Pérez se ha dado la tarea de fundar un nuevo equipo para así competir en la naciente competencia llamada UIM E1 World Championship, en la cual se podrá ver lanchas utilizando fuentes de poder eléctricas.

Este nuevo equipo creado por el piloto utilizará los colores de México, siendo así uno de los 12 participantes de la competencia que iniciará el próximo 2023. Además, ya se supo que las embarcaciones utilizadas para competir serán de la marca RaceBird.

Por su parte, el propio piloto que representa a Red Bull dio a conocer sus primeras palabras sobre este nuevo reto personal que tendrá fuera de los circuitos de una de las competencias automovilísticas más exigentes del planeta.

“Estoy muy emocionado ante la perspectiva de convertirme en un nuevo propietario de equipo en E1 y tener un equipo que represente a México en el UIM E1 World Championship. Seguro que esto será un gran reto en mi carrera y una experiencia de aprendizaje”. ‘Checo’ Pérez

Además, el mismo ‘Checo’ también enfatizó que desea ver a un equipo de carreras representando los colores de su país, siendo algo que considera increíble, algo que no puede esperar de ver.

“Ver a un equipo de carreras enarbolando la bandera de México en un escenario global será increíble y no puedo esperar a ver el RaceBird en acción por primera vez”. ‘Checo’ Pérez

Presenting: 𝙎𝙚𝙧𝙜𝙞𝙤 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙯'𝙨 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙈𝙚𝙭𝙞𝙘𝙤 🇲🇽⚡@SChecoPerez has agreed to launch an E1 team. The Formula 1 star will fly the flag for Mexico in the world's first all-electric raceboat championship 🤝



First race: 2023 🏆#E1Series | #RaceBird pic.twitter.com/H8LcTx67xr— E1 Series (@E1Series) July 26, 2022

¿Qué es la UIM E1 World Championship, competencia dónde México tendrá represetación?

La competencia dónde Sergio Pérez tendrá participación, junto a un equipo de trabajo extenso, llega con el nombre de UIM E1 World Championship, y la misma fue creada por Alejandro Agag y Rodi Basso. Además, se sabe que la misma estará bajo las normas de la Union Internationale Motonautique, organismo internacional que gobierna las actividades de motonáutica.

El mismo comenzará con su temporada inaugural el venidero 2023 y de momento se tiene pronosticado que serán 12 equipos los que competirán en la categoría. 24 pilots ⚡️

12 teams 🌊

10 locations 🌏



The first race of the UIM E1 World Championship is coming in 2023 and it's going to be a significant moment in racing history 🔜#E1Series pic.twitter.com/rSenDSZoRw— E1 Series (@E1Series) July 26, 2022

