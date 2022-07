“No tuvimos mucho ritmo”: ‘Checo’ Pérez y su explicación de lo sucedido en el ‘error’ que le costó el podio en el GP de Francia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El corredor de la Formula 1 nacido en México no tuvo el resultado deseado en el Gran Premio de Francia, pues el mismo no logró quedar en las tres posiciones principales de dicha carrera. Como resultado, el azteca habló tras la carrera y dio a conocer diferentes motivos por lo cual no se cumplieron los objetivos.

En la carrera, vimos como el piloto mexicano perdió el podio en las últimas vueltas de la carrera esto debido a que en el relanzamiento, tras el Virtual Safety Car provocado por Zhou, redujo la velocidad para respetar su delta.

Como resultado de dicha situación, el piloto George Russell tomó la oportunidad dejada por Checo Pérez y logró arrebatarle el tercer lugar en la carrera. Posteriormente, ‘Checo’, en las cámaras de Fox Sports, explicó que hubo una confusión, siendo esta la razón por la cual no logró quedar en el podio.

“Habían dado la indicación que se acaba fuera de la curva 9 y no fue así, se acabó en la entrada a la 15. Cuando se para el VSC estaba muy cerca de mi delta. No entiendo que pasó, creo que tuvieron un problema en torre de control. No entiendo esto y nos costó el podio”. Sergio Pérez

Aunque no estuvo brillante, según sus mismas palabras, la tercera posición llegó a sus manos tras la salida de Charles Leclerc, pues antes del incidente, el piloto de la escudería de Red Bull marchaba en el cuarto lugar en Francia. Sin embargo, no logró aprovecharla.

“Fue una carrera en la que no tuvimos mucho ritmo. Iban bastante rápido, especialmente cuando la degradación llegaba. Me costaba ir detrás de Hamilton, especialmente en el primer sector”. Sergio Pérez

El próximo reto de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Formula 1

Sergio Pérez tendrá que pasar la página, pues ahora se debe enfocar en el siguiente fin de semana, momento en que se realizará el Gran Premio de Hungría.

La carrera se realizará el próximo domingo 31 de julio. Luego de esto, la Fórmula 1 entrara en el tradicional receso de verano para luego definir el campeonato a finales de agosto.

También te puede interesar