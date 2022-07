El Dr. René Sotelo representa la esperanza para el paciente hispano en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

René Sotelo es un médico urólogo latino. Una verdadera autoridad en el campo de la cirugía robótica y laparoscópica cuyas técnicas han sido replicadas en todo el mundo. Es autor de cuatro libros, investigador y pedagogo. Un profesional digno de admirar no solo por sus alcances en materia científica sino también por su calidad humana. Es casi una estrella del cine en Hollywood pues reside en la ciudad de Los Ángeles, pero ciertamente es mucho más que eso: la esperanza para el paciente hispano con cáncer de próstata y pene en los Estados Unidos.

El doctor René Sotelo se dedicó a la urología por amor. Así lo confesó durante esta en esta entrevista exclusiva a La Opinión. Se enamoró de esta rama de la medicina por seguir a una compañera que luego abandonó la carrera, pero que le dejó a él la pasión por esta especialidad. Convirtiéndose con los años en uno de los doctores hispanos más importantes de los Estados Unidos.

El Dr. Sotelo, como es conocido en redes sociales, se graduó de médico en Venezuela hace más de 20 años. Pero increíblemente tienen tan sólo 6 viviendo en la ciudad de Los Ángeles, donde ya es muy reconocido tanto en el gremio médico, estudiantil, como en el artístico de la ciudad. René Sotelo ha atendido a varios personajes reconocidos pero que, por secreto ético a su profesión, prefiere no mencionar. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Todo empezó cuando durante un asado al que fue invitado en la ciudad de Nueva York por Arthur Smith, el fundador de una de las Sociedades de Urología más importantes del mundo. Allí recibió la primera propuesta de viajar a Estados Unidos para trabajar. En ese momento no lo tomó como algo formal, pues él no tenía estudios en este país. Desconocía que, por sus credenciales y agudeza en la técnica al operar, misma que es reconocida por su capacidad extraordinaria en la rama de la medicina, podría avalar su carrera aquí optando a una licencia por sus habilidades especiales. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

La noticia de esa propuesta se coló entre sus colegas. En el interín y para su sorpresa, el grupo del Dr.Smith no fue el único interesado en su trabajo y en traerlo a Estados Unidos, pues recibió otra propuesta. Esta vez de la Universidad del Sur de California (USC), que fue la que finalmente lo impulsó a tomar la decisión definitiva de aceptar iniciar los trámites de su mudanza. El proceso tardó un año. En ese tiempo debía demostrar su habilidad extraordinaria y luego, con la licencia que otorga el estado de California aprobada, aplicar a la Visa O1 que le fue expedida de inmediato.

Aún cuando René Sotelo no estaba convencido del todo, decide inicialmente quedarse por dos años en Estados Unidos. Ya su carrera internacional había despegado mucho antes. Viajaba con mucha frecuencia por todo el mundo dictando conferencias, desarrollando una labor pedagógica que lo llevó a conformar equipos e instaurar tecnologías en otros países de la región y pasar consulta en varias capitales de Latinoamérica. Finalmente se radica Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

El Dr. Sotelo llegó a Estados Unidos con un aval profesional impresionante, pero le tocó como a cualquier inmigrante: darse a conocer en el medio científico de la ciudad, ocuparse personalmente de sus tareas domésticas y empezar de cero junto a su familia. Confesó sentirse deprimido por mucho tiempo. Usaba el GPS pues no estaba interesado en aprender las direcciones en vista de que: “sólo venía por dos años”. Durante ese tiempo y como hasta ahora, sigue viajando a Venezuela constantemente, donde atiende a pacientes de cualquier nivel socioeconómico en la unidad de urología que lleva su nombre en el Centro Médico Santa Paula de la ciudad de Caracas. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Actualmente y gracias a su densa actividad pedagógica, el Dr. Sotelo está desarrollando el programa “Music for Medicine” una iniciativa en la que reunió a pacientes y amigos músicos en un evento ideado para financiar a los jóvenes médicos latinoamericanos del futuro. Así estos estudiantes y futuros médicos pueden venir a formarse y luego puedan alcanzar credenciales para sus residencias en universidades de alto nivel alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

“Music for Medicine” tiene por objetivo recaudar fondos para toda esta actividad pedagógica, becar y realizar campañas de educación para pacientes. Actualmente se prepara un material audiovisual en el que se presentará formalmente el proyecto, donde se pretende sensibilizar a quienes puedan colaborar económicamente para desarrollar la obra social impulsada por el Dr. René Sotelo, dirigida a la comunidad y a la educación de jóvenes médicos. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Hasta ahora, el venezolano René Sotelo no realiza operaciones de reasignación de sexo. Atiende algunas complicaciones derivadas de estos procedimientos, pero es de la opinión que la medicina y la ciencia deben estar al servicio de las personas. En este caso particular, de las que sufren porque nacieron en un cuerpo que no les identifica. Considera que vivir en una ciudad como Los Ángeles, le ha permitido normalizar situaciones que en su país de origen aún siguen siendo un tabú, en su mayoría. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Respecto a Venezuela expresa que la situación económica ha mejorado indudablemente, que las personas tienen acceso a insertarse en el entorno económico en la actualidad. Cree que, aunque el panorama político aún no esté suficientemente claro, Venezuela es un país con mucho futuro. Él, como médico, no ve colores. Ante la interrogante, nos dijo que nunca atendió al ex presidente Hugo Chávez. En algún momento el nombre del Dr. Sotelo salió a relucir durante la enfermedad del exmandatario. Sin embargo, en su labor de médico, sí ha atendido a personas muy poderosas vinculadas con el Gobierno de Venezuela, así como personajes de la oposición en ese país. Nunca ha recibido el ofrecimiento de presidir hospitales, ni la cartera de salud de su país de orígen. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Siempre quiso ser el director del hospital Domingo Luciani ubicado en la capital, Caracas. Uno de los más importantes recintos del sistema de salud pública de Venezuela. Allí formó parte de la junta socio hospitalaria. Privatizó los estacionamientos y realizó una gestión impecable como médico residente en dicho centro asistencial. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

El doctor Sotelo es sin duda un líder de la comunidad hispana en Los Ángeles. Confesó que de pequeño quiso ser presidente y opina que, desde las posiciones políticas, se puede hacer mucho por la gente. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Fuera de la medicina, el René Sotelo está vinculado múltiples labores altruistas en Venezuela. Colabora de diferentes formas con el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida, apoya a una organización que se encarga de reciclar metales para hacer herraduras a caballos, que a su vez sirven de medio de transporte en zonas de cultivo.

Lleva material médico-quirúrgico que dona directamente a hospitales y otros los lleva a fundaciones de origen conocido para asegurar que el donativo termine en las mejores manos. Su compromiso con la ciencia y el servicio lo ha llevado en algunas ocasiones a financiar algunos procedimientos quirúrgicos. No es algo que haga sistemáticamente, pero sí ha decidido hacerlo en casos en los que ha preferido preservar la vida de sus pacientes.

El dr. Sotelo desea concientizar a la comunidad respecto al tema del cáncer de pene. Un padecimiento muy serio y que la gran mayoría de las personas desconocen. La incidencia del mismo es más grande en la comunidad latina que en la comunidad americana. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

René Sotelo ha operado a más 4.000 pacientes de cáncer de próstata y ha participado en muchas otras cirugías en distintos países. Entre sus próximos planes se encuentra la producción de un programa de televisión de educación médica para la comunidad hispana de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Artistas como Carlos Vives, Eugenio Derbez, José Luis Rodríguez, Edgar Ramírez y Gustavo Dudamel han recomendado su labor como médico. Sotelo le apuesta al mercadeo a través del arte y los artistas. Considera que estas figuras cuentan con la lealtad porque sus seguidores y fanáticos son genuinos y tienen el poder de comunicar y llegar a más personas. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

Su mensaje a los hombres que no han visitado al urólogo es que no saben a lo que se están exponiendo y les recuerda que: “Un diagnóstico a tiempo puede evitar complicaciones a futuro”. View this post on Instagram A post shared by Rene Sotelo (@doctorsotelo)

