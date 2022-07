Aseguran que viuda ya está peleando la casa que Fernando del Solar le dejó a sus hijos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El sábado se cumplirá un mes de la lamentable muerte del presentador argentino Fernando del Solar, quien tuvo dos hijos biológicos con Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, mientras que a Emiliano, quien nació producto de la relación de la presentadora con Charly López, también lo quiso como si fuera suyo.

Ese amor hacia los tres llevó a Fernando a crear un fideicomiso hace casi una década, en el que los dejó como beneficiarios de la casa de Cuernavaca, algo que tomó por sorpresa a Anna Ferro, su viuda, pues esperaba que estuviera a su nombre o al de su hija.

“Vivía en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que compraron entre él e Ingrid Coronado. Hace como ocho o nueve años, cuando él se entera que padecía cáncer, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso con esta casa y lo ponen a nombre de sus tres hijos, por cualquier cosa que pasara”, informó el periodista Jorge Carbajal, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia

De acuerdo a su información, Anna esperó a que pasaran 15 días del deceso de Fernando del Solar para llamar a la empresa donde el expresentador de ‘Venga la Alegría’ tenía su fideicomiso, con el fin de reclamar lo que le correspondía, pero se llevó tremenda sorpresa, pues su nombre no aparecía por ningún lado.

“Resulta que pasan 15 días de que murió Fernando del Solar y Anna Ferro se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso, y me cuentan que lo que dijo es: ‘oye, soy la viuda de Fernando del Solar y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó’. Entonces checaron y le preguntaron qué quería saber, pero no le dieron información porque su nombre no aparecía”, señaló Carbajal.

Durante la llamada, ella juró que Fernando del Solar le dijo que esa casa sería de su hija cuando él ya no estuviera, pero el nacido en Buenos Aires no plasmó sus deseos por escrito, por lo que le habría prometido a Anna Ferro queda sin efecto y sin valor legal, pues las palabras se las lleva el viento.

“Resulta que lo que dice Anna es lo siguiente: ‘Veo muy raro lo que me está diciendo usted porque a mí mi marido me dijo que esa casa se la quería dejar a mi hija y por lo tanto tiene que estar el nombre de mi hija’. Le respondieron: ‘Con la pena, señora, no está el nombre de su hija, no está el nombre suyo, no está el nombre de nadie de los que usted me pueda mencionar y no puedo dar más información'”, habría sido parte de la conversación que Anna Ferro tuvo mientras reclamaba el fideicomiso.

La casa en cuestión es en la que Fernando vivió hasta sus últimos minutos de vida, por lo que Anna tendrá que buscar llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado en lo que encuentra a donde mudarse, pues esa residencia ya le pertenece a alguien más.

A continuación te compartimos el video donde Jorge Carbajal dio a conocer toda la información sobre el fideicomiso que pelea Anna Ferro, así como algunas fotos de la propiedad. Lo puedes ver a partir del minuto 01:36:40.

¿Cómo es la casa de Cuernavaca que pelea Anna Ferro y que pertenece a los hijos de Ingrid Coronado?

Fernando del Solar y Anna Ferro radicaban desde hace un tiempo en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado mexicano de Morelos, a poco más de una hora de Ciudad de México.

Su casa se ubicaba al interior del Paraíso Country Club, una zona residencial que cuenta con una extensión de 413 acres y que entre sus amenidades hay extensas áreas verdes, restaurante, casa club, campo de golf de 18 hoyos, piscina y lagos artificiales.

Cocina

La cocina de la casa es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de tono chocolate y galvanizadas, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra iluminada con tres lámparas colgantes que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos personas.



Comedor

Su comedor, localizado a un lado de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesto por una mesa rectangular de mármol con capacidad para ocho sillas grises, por un mueble de tono chocolate, por un espejo con marco plateado y por unas hermosas plantas. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)



Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso, cuenta con sofás individuales de tono azul, con otro más gris, con una mesa de centro de cristal, con un mueble de tono chocolate y con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con cabecera y mesas de noche de tono chocolate con beige, con un cuadro tríptico del amanecer, con un clóset con puertas cafés, entre otros elementos. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

