¿Por qué Santiago Giménez se va a Países Bajos? La joya mexicana reveló las razones de su fichaje

El fútbol de Países Bajos es una parada especial para los mexicanos. Varios futbolistas aztecas han elegido la Eredivisie para iniciar sus sueños en Europa. Esta liga ha servido de trampolín para que muchos firmen por equipos más importantes de otros países. Un nuevo azteca llegará al fútbol neerlandés. Santiago Giménez, ex jugador de Cruz Azul, reveló los detalles de su decisión de fichar por el Feyenoord.

El “Bebote” está realizando todas las pruebas previas antes de su presentación. Santiago Giménez tuvo ofertas de Estados Unidos, pero se decantó por el fútbol neerlandés por los grandes antecedentes qué hay para los futbolistas mexicanos. Hoy militan Edson Álvarez y Érick Gutiérrez, pero en un pasado cercano también jugaron Hirving Lozano, Andrés Guardado, Héctor Moreno, entre otros.

“Elegí esta liga porque ha tenido muy buenos jugadores mexicanos. Se la grandeza de Feyenoord. Esto no es presión, es sólo fútbol y tengo que disfrutarlo al máximo”, dijo Giménez a ESPN sobre la llegada a su nuevo equipo.

📍 Santiago Giménez is gearriveerd in Nederland en legt zijn keuze voor @Feyenoord uit. 🇲🇽👀 pic.twitter.com/IyGjoj1Hr0 — ESPN NL (@ESPNnl) July 28, 2022

Cruz Azul cerró su vínculo con Giménez de gran manera

El “Bebote” terminó su primer ciclo en Cruz Azul de muy buenos términos. A diferencia de otros casos en los que los clubes intentan retener a sus jugadores a toda costa, Santiago Giménez agradeció la amabilidad de la directiva del equipo y sus gestiones al momento de concederle el traspaso.

“Les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad. Sé que si hubiera estado en algún otro equipo, no se hubiera dado y ellos han sido parte fundamental de esto; me han escuchado y no me cortaron las alas“, indicó. Arrival in Rotterdam 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/B1aJEdBHjx— Santiago Gimenez (@Santigim9) July 28, 2022

