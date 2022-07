Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Momentos de desprenderte de todas esas personas tontas sin quehacer que solo han buscado sobre pasarse contigo y obtener algo de interés. Tus números de suerte para el día de hoy son el 12, 56 y 34. Nacimiento o embarazo dentro de la familia y viene con torta bajo el brazo ancina que aprovecha cualquier shingada oportunidad que caiga. Vienen días de muchos cambios, pero bastante buenos, un fin de semana muy perro en el cual deberás de poner las shingadas cartas sobre la mesa y saber qué shingados quieres y hacia dónde vas. No te dejes llevar por chismes ni por comentarios mal intencionados que buscarán sacarte de tus casillas y ponerte muy de malas, cuidado con amores de una noche los cuales te podrían quitar el sueño más de una vez. Cuidado si tienes pareja y las cosas no andan del todo bien, si ya no quieres seguir peleando o discutiendo no sigas buscando porque vas a encontrar muchas cosas. Muchos cambios en lo laboral, pero te atontas mucho y sino hablas Dios no te va a escuchar así que comienza a exigir lo que por derecho te corresponde sobre todo en el área laboral.

VIRGO

No te dejes llevar por chismes porque en estos shingados días van a llenarte la cabeza de situaciones falsas para shingarte o afectarte y hacerte pasar un mal momento. Siempre que busques o quieras mejorar en un aspecto analiza la situación, recuerda que esos cambios son por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que sino las aprovechas se te van a ir de tus manos. Es momento de que te pongas bien perra o te va llevar la que te trajo ósea la fregada, es momento de que visualices hacia tu futuro y comiences a trabajar en cada uno de esos sueños que ha pasado por tu mente porque le has huevoneado y caído en la flojera y por esa cuestión no logras avanzar. Es momento de que comiences a desprenderte de situaciones, momentos y personas que te lastimaron en tu pasado para cerrar esos capítulos y comenzar nuevas cosas. En el amor muchos cambios pues si no tienes pareja comenzará a nacer la necesidad de tenerla, pero eso si debes de abrir más los shingados ojos para que no te vuelvan a ver la cara. Tus números de la suerte son el 16, 87 y 54 ancina que aprovéchalos.

LIBRA

No te lamentes por pend3jadas que no han pasado y quizás no pasarán ancina que bájale a tu paranoia y a tus nervios. Cambios laborales que te ayudarán un shingo a crecer en el área de la economía, pero podría presentarse un problema bien cabron con jefe o compañeros de trabajo a causa de chismes. Si tienes pareja momentos perritzimos se aproximan pues se resuelven dudas y cuestiones de celos que habían estado mermando la relación. Una persona con piel clara se te acercar, pero sus intenciones no serán buenas y podría meterte en pedos bastante grandes. Debes ponerte bien perra o perro con cuestiones de pagos pues podrías quedar bien mal y te cerrarán el crédito. Te vas a enterar de una noticia en el área de la familia que podría ponerte muy de malas, ten paz y tranquilidad y deja que el mundo ruede. Cuidado con golpes, caídas o accidentes pues estarán a la orden del día y podrías darte en la madre bien y bonito por distraído. Tus números de suerte son el 15, 34 y el 56. Cuidado con cuestiones de salud pues andarás un poco con quejumbres.

ESCORPION

No te lamentes por lo que no pudo ser o por cuestiones que no se pudieron realizar, mejor busca la manera de acceder a esas oportunidades que te hagan crecer como ser humano y como persona. Eres soñador y muy justo sin embargo has estado en un ciclo complicado pues las cosas no te han salido como esperabas, ten calma y paciencia que en poco tiempo verás tus sueños convertirse en realidad. Empezarás a planear un viaje con familia o amistades, pero deberás tener un control de tus gastos para que todo te salga como quieres o esperas. Ex pareja estará pensando mucho en ti y buscará la manera de comunicarse contigo. No te ap3ndejes en el terreno del amor y no permitas faltas de respeto porque si lo permites una vez volverá a pasar y será complicado corregir esa cuestión. Momentos de cambios en el área de la salud muchas mejoras, pero una recaída en cuestiones de infecciones de anginas o dolores musculares trata de tomar vitaminas estos días porque podrías contraer algún virus de gripe. Ten cuidado con quien te relacionas porque podrían meterte en problemas complicados.

ARIES

No descuides tu cuerpo y dale al zumba, al gym o a lo que te de tu gana para que te veas bien mami riqui. Vienen días en los cuales estarás algo achicopalado o achicopalada pensando en lo que pudo ser, necesitas darle vuelta a la página e ir por lo que mueve tu vida y tu mundo, no es momento de quedarte con ganas de nada sino de vivir, gozar y disfrutar. Momentos inolvidables se aproximan y con ellos grandes cambios en muchos terrenos que te ayudarán un shingo a creer más en tus sueños y metas. No te des por vencido en cuestiones que tienen que ver con cambios laborales, exige lo que mereces o de plano cámbiate a algo mejor. Ponte perra o de lo contrario te jugarán el dedo en el inche hocico, es momento de no creer en segundas oportunidades e ir por eso que mueve tu vida y tu mundo, en el amor muchos cambios pues perderás el interés sentimental que tenías por una persona.

TAURO

Cierre de ciclos y oportunidades de entablar relaciones en caso de estar soltero. No te martirices por lo que pudo ser y no se llevó a cabo, debes darle tiempo al tiempo y lo que es para ti nadie te lo quitará de tu vida. Cuidado con amores de una noche porque podrías enamorarte demasiado y al final ni adiós te van a decir. Momento de solucionar problemas en la familia en caso de existir y de expresar lo que sientes. Sino crees en ti nadie lo va a hacer, aprende a confiar y amarte y quererte a ti mismo sino nadie lo va a hacer por ti. Has tenido oportunidades en el amor, pero las has dejado ir porque algunas veces eres demasiado exigente cuando no debería de ser así. Cuidado con aflojar la caricia tan pronto, date a respetar, dásela solo a olers pero jamás a probar. Viene un viaje muy bueno en el cual te la pasarás a todas margarás disfruta al máximo y piensa en cómo vivir tu vida más intensamente sin miedo al qué dirán o sin miedo a que te recriminen o hagan daño.

GÉMINIS

Date oportunidad de creer en tus sueños y metas o de lo contrario nadie lo hará por ti. Momento de cerrar ciclos del pasado que ya dolieron mucho y abrirte a nuevas oportunidades en los diversos terrenos que la vida te ofrece. No es momento de quedarte con el antojo de nada sino de vivir y disfrutar de esta vida. Si tienes pareja momentos inolvidables se aproximan inclusive posibilidad de embarazo, sino tienes perro que te ladre es momento de comenzar a creer en el amor y dale oportunidad a una persona que se dará a ver mediante red social o por medio de una amistad. Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. Momentos inolvidables en familia y posibilidad de emprender un viaje con una persona muy especial que significa mucho para ti. No confíes en amistades que aparecen de la nada pues no tendrán buenas intenciones contigo y podrían meterte en graves problemas. Cuidado con un amor de tierras lejanas que llegará en cualquier momento y te ocasionará grandes problemas. Saldarás unas deudas que venías cargando y con ello mejorarás mucho en la economía.

CÁNCER

No descuides la parte de tu salud pues podrías tener problemas con riñones o estómago. Te llegan noticias de ex amor que ya no te moverán el piso y sabrás que es asunto olvidado. Vienen días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a planear tu futuro de una manera nunca imaginable, eso se debe a que ha madurado significativamente y que buscas asegurar tu estabilidad economía y sentimental. Si estas soltero o soltera es momento de poner toda la carne en el asador y salir a fiestas, darte a conocer que te sobrará quien te quiera romper la piñata. Cuidado con juegos de azar pues no traerás mucha suerte y podrías perder grandes cantidades de dinero. Eres un signo muy fuerte, emprendedor y con mucho poder para lograr metas y objetivos, es momento de que creas más en ti y en tu capacidad de lograr cada objetivo que has puesto en tu vida, no te dejes menospreciar por nadie y date tu lugar que tú sabes cuantos vales y lo que te ha costado estar en el lugar que estas.

PISCIS

Vienen días en los cuales te vas a enfrentar al pasado pues retornan muchas personas de allá, llámese amigos o ex amores, deberás de ser muy inteligente o de lo contrario podrías caer en los mismos errores que ya antes cometiste. Viene una pelea o discusión muy fuerte dentro de la familia, pero deberás de ser muy inteligente para no salir embarrado o embarrada o para que no te afecte. Manda a la ñonga a gente p3ndeja que no te aporta nada y que solo busca shingarte y hacer pasar un mal momento. En la salud se ve un buen escenario, pero deberás de no bajar la guardia para seguir conservándote sana. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a buscar mejores oportunidades laborales, hazlo, pero no descuides lo que tienes hasta tener algo seguro y duradero. Cuidado con llevar una vida tan a prisa pues podrías cometer ciertos errores al punto de tener un accidente automovilístico o darte en toda la puta madre.

ACUARIO

Cuidado con caricias falsas en el área sentimental, sino sientes nada por esa persona díselo y no cometas más errores o sigas dañando a quien no lo merece o tarde o temprano la vida te cobrará dicha factura. Se viene un divorcio dentro de la familia o término de una relación, pero también un compromiso con un embarazo o nacimiento. Si tienes una relación los celos, la inseguridad y terceras personas podrían ser la gota que derramo el vaso para traer consigo rompimientos, discusiones y problemas que no tendrán solución o remedio, sino te pones vivo o viva en cualquier momento te van a mandar a chingar a tu madre. Es momento de aprender del pasado para no cometer las mismas equivocaciones, no te dejes llevar por lo que las demás personas digan, hay momentos en que sus comentarios tienen tanto peso que terminas decepcionándote de ti mismo. Evento donde lucirán de blanco. Vienen grandes cambios para ti que deberás de aprovechar al máximo, pero ser muy inteligente de quienes son las personas que te rodean pues muchas de ellas no merecen estar en tus triunfos. Cuidado con viajes a lugares con playa pues las cosas no saldrán como esperas.

CAPRICORNIO

Iniciarás el mes de agosto con mucha actitud para cumplir tus sueños solo es cuestión que no pierdas el enfoque y vayas por eso que mueve tu mundo. Comenzarás a planear un viaje y se llevará a cabo de la mejor manera solo cuida más tus gastos. Vienen cambios muy buenos para tu familia pues si se han presentado problemas de salud lograrán salir delante de la mejor manera. Cuidado con cambios en los amores o relaciones pues podrías alterar todo y las cosas no resultar como esperas. Se va a cancelar un viaje, pero también viene una muerte de algún conocido. No cometas los mismos errores y estupideces que anteriormente ya cometiste, es momento de reflexiona e ir por eso que te hace feliz y te da alegría. Cuidado con dos personas de piel clara que están hablando mucho de ti pueden ser vecinos o compañeros de trabajo, te tienen mucha envidia y podrían meterte en graves problemas. Mucha suerte en juegos de azar, sobre todo en números con terminación 14, 45 y 28. Aguas con prestar dinero no se ve buena esa situación pues dinero que sueltes no regresará contigo.

SAGITARIO

Vienen cambios en tus estados de ánimo los cuales te ayudarán mucho a poder reflexionar sobre lo que has hecho y lo que no y darles más importancia a las personas que de verdad importan y valen en tu vida. Date la oportunidad de reflexionar sobre lo que realizaste en este mes de julio y que te falto por hacer, es momento de que te apliques y vayas tras eso que necesitas lograr en este mes que está por llegar. Si tienes una relación se ve un escenario perfecto para que todo fluya de la mejor manera y logres mayor estabilidad. No permitas que la rutina los shingue o dañe más de la cuenta. Manda a la mi3rda a dos amistades que andan muy pegadas contigo, pero siempre y cuando les des y prestes dinero mientras ni su geta van a mostrar. Cuidado con enfermedades respiratorias pues podrían estar a la orden del día. Un amor del pasado retorna, pero no te preocupes, ya no te va mover nada. Vienen grandes cambios y posibilidad de encamamiento con amistad. No descuides la parte de tu economía o podrías meterte en problemas al estar invirtiendo en algo que no te dejará ninguna ganancia.