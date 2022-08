‘Quiero ser el perro guardián de su dinero’, Lanhee J. Chen, candidato a contralor de California

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lanhee J. Chen, un republicano antiTrump, hijo de inmigrantes Taiwaneses, quien quedó en primer lugar en las elecciones primarias de junio para el cargo de contralor de California, dijo a la comunidad latina que quiere ser su representante en Sacramento para ser el guardián de su dinero.

“El contralor debe ser un perro guardián, no un perro faldero. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Por eso el LA Times me respaldó. No han respaldado a un republicano en mucho tiempo, pero lo hicieron porque dijeron este hombre realmente vigilará las cosas”.

Pero la hora de la verdad para Chen será en las elecciones de noviembre, cuando se enfrente a la demócrata presidenta del Board of Equalization de California, Malia M. Cohen quien en las primarias alcanzó un segundo lugar con el 21.3% de los votos contra 37% de Chen. Ambos buscan reemplazar a la contralora Betty Yee, quien ya no puede reelegirse en el cargo.

De 44 años de edad y padre de dos hijos de 11 y 8 años, Chen busca ser el primer republicano electo a una oficina estatal en California, en casi 20 años. En 2006, Arnold Schwarzenegger fue reelecto gobernador y Steve Poizner fue electo comisionado de seguros.

Lanhee Chen se compromete a proteger el dinero de la seguridad social y el desempleo para evitar fraudes. (Cortesía campaña Lanhee Chen)

Chen, quien se considera un republicano con sentido común, tiene una amplia carrera en la academia. Es director de estudios de política doméstica del programa de política pública de la Universidad de Stanford; es miembro de estudios de política pública del Instituto Hoover.

En política, fue el principal asesor político de Mitt Romney en 2012; durante la administración de George W. Bush fue designado al Departamento de Servicios Humanos y Salud; y el presidente Obama lo nombró en 2013 parte del Consejo Asesor de Seguridad Social, puesto que desempeñó hasta 2018.

Chen obtuvo un título en licenciatura, una maestría, un doctorado y se graduó de leyes por la Universidad de Harvard.

Armado con esos antecedentes y experiencia, piensa que puede ser un muy buen contralor de California.

¿En qué momento decides lanzarte como candidato para contralor?

“Probablemente durante la pandemia, a principios de 2021 cuando sentí que el estado estaba pasando por un momento difícil, que hacía falta liderazgo y pensé que podía hacer una diferencia para mejorar las cosas, usando mi experiencia y mis habilidades”.

Aclara que no creció pensando en competir por un puesto de gobierno. “De hecho, mis padres, conociendo la política en Taiwán, me desanimaron de la política. Mi papá es doctor y mi mamá es química. Creo que ellos esperaban que me convirtiera en doctor, o me inclinara por una carrera en las ciencias”.

Pero contrario a sus padres, sintió un gran interés por estudiar el sistema político y el gobierno.

“No pensé que tuviera lo necesario para entrar a una campaña porque quienes lo hacen vienen de familias famosas o tienen mucho dinero, pero me di cuenta que todos podemos hacer una diferencia, y que con mi experiencia y antecedentes, tenía algo para contribuir”.

Lanhee Chen ha recolectado casi $3 millones para su campaña, pero dice que necesitará más para poner anuncios digitales y en los medios en español. (Cortesía campaña Lanhee Chen)

¿Nunca tuviste dudas de ganar durante las primarias?

Siempre estuve confiado de que quedaría en primer o segundo lugar por una variedad de razones, entre ellas que muchos californianos están frustrados con las condiciones económicas, la gasolina a $6 el galón y todo lo que necesitamos para nuestra familia está muy caro.

Por lo tanto, pensó que estaban dadas las condiciones para un cambio, y que le ayudaban sus antecedentes y que no es un político de carrera.

“Lo que más me sorprendió cuando gané en las primarias, no fue saber que me había colocado en el primer lugar sino haberle ganado a una contrincante demócrata con 15 puntos de diferencia, y mostrarle a la gente que puede darse un cambio”.

Pero una cosa es la primaria, y otra muy diferente son las elecciones generales, es un estado predominantemente demócrata, ¿cómo ves tus posibilidades reales de ganar?

Va ser difícil, pero las probabilidades son bastantes buenas porque las principales preocupaciones de la gente son la economía y la inflación, y soy alguien que ofrece respuestas específicas para traer responsabilidad y transparencia en la manera cómo el estado gasta el dinero.

Lanhee Chan tiene una experiencia bipartidista ya que ha trabajado con el presidente Obama y con el presidente George W. Bush. (Cortesía Lanhee Chen)

La otra ventaja que Chen asegura le favorece, es no ser el típico republicano

“Soy un republicano que cree que juntos podemos ayudar a todos. No creo en dividir comunidades y ponerlas unas contra otras. Soy un gran creyente en la libertad económica y la oportunidad. Esa fue la razón por la que me convertí en republicano cuando George Bush padre era presidente. Él creía en un Partido Republicano más inclusivo y más grande”.

Agrega que no le gusta cuando la gente trata de dividir y poner a una comunidad contra otra.

“Creo que podemos unirnos y ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, como por ejemplo en que el gobierno debería gastar nuestro dinero de manera inteligente”.

Tampoco es simpatizante de Trump.

“Pasé mucho tiempo trabajando con Mitt Romney y él no es exactamente un seguidor del expresidente. Y sé que hay mucha gente a la que realmente les gustan sus políticas. No estoy aquí para decirles cómo deben pensar. Solo quiero decir que no simpatizo con él y que el partido republicano necesita un tipo de líder diferente que unifique. Donald Trump es el pasado”.

Lanhee Chen dice que tiene una trayectoria de trabajo bipartidista y de unir a la gente. (Cortesía campaña Lanhee Chen)

¿Qué tipo de republicano te consideras?

Me considero un republicano con sentido común ya sea en economía, inflación y gasto. Alguna gente considera que eso es ser moderado, para mi es sentido común.

Si ganas la elección para contralor, ¿cuáles serían tus tres principales prioridades de trabajo?

Primero necesitamos poner en línea cada dólar que el estado gasta para que la gente pueda verlo y buscarlo. Es ridículo que no tengamos en el Internet esa información cuando California emite $300,000 cheques cada año. Así que necesitamos crear una base de datos del gasto estatal transparente, para que los californianos puedan encontrar fácilmente esa información.

Enfatizó que su prioridad número dos, es tener mejores auditorías.

“El contralor es como el jefe de auditores del estado, y necesitamos auditar la educación pública, y averiguar cómo se gasta el dinero en cada distrito escolar. Necesitamos parar el fraude en el desempleo y otros programas públicos. En 2018, casi $100 millones de Medical fueron a personas fallecidas; y tuvimos un fraude de $20,000 millones en el Departamento del Empleo. Necesitamos arreglar eso”.

Y su prioridad número tres – dice – es la responsabilidad fiscal.

“Tenemos los programas de pensiones CalPERS (Sistema de Retiro para los Empleados Públicos) y CalSTRS (Sistema de Retiro para los Maestros del Estado), pero tienen unos masivos pasivos no financiados. En otras palabras, en el futuro vamos a tener que pedir prestado para pagar esos beneficios”.

Así que su idea de responsabilidad fiscal es que la gente entienda exactamente la situación fiscal del estado para que no los tome nada por sorpresa.

“Necesitamos producir una hoja de balance que California no tiene y darle a la gente un estado de cuentas claro con nuestros activos, ingresos y pasivos (lo que debemos)”. Las principales preocupaciones que le han expresado los votantes son sobre la economía, la inflación, la seguridad y educación dice Lanhee Chan, candidato a contralor de California. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Qué mensaje quieres darle a los votantes latinos?