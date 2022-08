Video: Luisito Comunica muestra cómo es dormir en el suelo en una casa tradicional coreana

El youtuber mexicano Luisito Comunica compartió, por medio de su canal de videos, un material en el que muestra detalles del viaje que hizo a Corea del Sur, donde tuvo oportunidad de hospedarse en una casa tradicional coreana.

La vivienda, que ha pasado por nueve generaciones y tiene más de 200 años de antigüedad, llama la atención por su diseño, por sus detalles en madera, por su decoración tradicional y por sus ventanas cubiertas con papel de arroz

El inmueble, que está distribuido a lo largo de un piso, no cuenta con camas, sino que los huéspedes duermen en el suelo, tal y como lo hacían los ancestros en esa nación asiática, pues tenían la creencia de que era lo mejor para la espalda, además de que aseguraban les ayudaba a mantener sus cuerpos tibios durante el invierno.

“La cama, literal, duermes en el piso. Es nada más una pequeña colchoneta, llamémosla así. La verdad no es muy gruesa, pero tampoco se siente tan incómoda, ya veremos cómo es pasar toda la noche aquí. La almohada es rellena de arroz. La verdad es que no está tan mal”, contó el famoso influencer antes de pasar su primera noche en el lugar.

Al día siguiente hizo una breve reseña sobre las sensaciones que le dejó su primera noche durmiendo como lo hacían los coreanos del pasado y, aunque no le fue tan mal, tampoco fue la mejor de sus noches.

“Se durmió, más o menos. No diré que fue la mejor noche de mi vida. La espalda lo resiente, el cuello no tanto. Siento que la almohada de arroz no está tan mal, pero sí, dentro de lo que cabe, no estuvo tan mal. Siento que uno podría acostumbrarse”, contó el novio de la venezolana Arianny Tenorio.

Aunque es una casa sumamente antigua, sus dueños le han hecho algunas mejoras con el pasar del tiempo, a tal grado de que la dotaron de aire acondicionado y de un sistema de calefacción, por lo que Luisito Comunica no sufrió con las altas temperaturas que se registran .

“Cuenta con un aire acondicionado, lo cual se agradece muchísimo, porque el calor ahorita está tremendo. Cuando hace frío se calienta con un sistema de calefacción que tiene por abajo. Meten leña ahí, la prenden literal en fuego, como si fuera una fogata, calienta el piso y de esa manera se calienta toda la casita”, narró el reconocido influencer, quien en su video compartió otros detalles de su estancia en ese país

