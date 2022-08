Novia de José Manuel Figueroa responde tras ser acusada de dejarlo y de vaciar su apartamento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las últimas semanas la pareja conformada por José Manuel Figueroa y por Marie Claire Harp ha dado mucho de qué hablar por llegarse a decir que ella había aprovechado un viaje de trabajo del hijo de Joan Sebastian para salir huyendo del apartamento que compartían al poniente de Ciudad de México.

Aunque la revista TVNotas, que fue el medio que dio a conocer la noticia, insiste en que José Manuel y Marie Claire ya no están juntos, la parejita ha desmentido una y otra vez esa información, al asegurar que su relación está más fuerte que nunca.

Entre las declaraciones que han dado están las que la presentadora de Bandamax dio a la revista TVyNovelas, donde señaló que era imposible que ella le vaciara el apartamento a José Manuel Figueroa, pues es ella la que lo alquila, no él.

“Es mío, yo lo renté, o sea yo no estaba en su casa, él está en mi depa ¿qué me voy a robar?”, dijo Marie Claire en la conversación que tuvo con la citada publicación.

En la misma plática detalló que efectivamente sacó un par de maletas de su hogar, pero no porque se haya ido del apartamento, sino porque se fue a dormir unos días a casa de su hermana, pues no le gusta quedarse sola cuando José Manuel sale de viaje.

“Mi marido y yo estamos súper bien. Simplemente decidí pasar unos días en el departamento de mi hermana porque José Manuel está de gira en Estados Unidos y a mí no me gusta estar sola”, aclaró Marie Claire. View this post on Instagram A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial)

José Manuel Figueroa y Marie Claire tienen poco más de un año de relación y por el momento no hay planes de boda, pues ella está enfocada de lleno en su carrera profesional.

