Cómo ahorrar en las compras del regreso a la escuela

Los estudiantes iniciarán la vuelta a clase en unas pocas semanas, lo que significa que es el momento de empezar las compras del retorno a la escuela. En los últimos años, las familias se han enfrentado a nuevos desafíos a la hora de prepararse para el año escolar, desde el aprendizaje a distancia hasta la escasez de útiles.

Este año, los padres y los estudiantes se enfrentan a una importante inflación, por lo que encontrar formas de ahorrar será aún más crucial. Según la encuesta anual de Deloitte sobre la vuelta a la escuela, el aumento de los precios ha hecho que el gasto de los consumidores aumente un 8 % en comparación con el año pasado, y el 57 % de los padres afirman estar preocupados por el impacto de la inflación en el costo de determinados artículos.

La National Retail Federation (NRF) estima que el hogar promedio gastará $864 en útiles escolares en 2022, y las familias con hijos en la universidad están contemplando un presupuesto superior a $1,200. La estrategia principal de la mayoría de los consumidores es comprar por Internet, aunque muchos también se acercarán a los grandes almacenes y a las tiendas de descuento.

Pero independientemente de dónde compres y de lo que necesites para la escuela, hay muchas formas de recortar gastos y no pasarte del presupuesto. Sigue estos pasos para asegurarte de que consigues todo lo que está en tu lista.

Estrategias de compra inteligentes

1. Espera para comprar. No te sientas presionado para conseguir todos los artículos de la lista de útiles de tu hijo antes del primer día de clase. Pregunta a los profesores qué artículos se necesitan de inmediato, y compra el resto de los útiles más tarde. Todavía podrás encontrar ofertas en septiembre y más adelante.

Sin embargo, la encuesta de Deloitte reveló que al 63 % de los padres les preocupa que los artículos se agoten debido a la demanda y a las continuas interrupciones de la cadena de suministro. Por esta razón, hay que dar prioridad a los artículos más demandados, sobre todo en lo que se refiere a la ropa. La tecnología, en cambio, es menos demandada este año, ya que muchos padres dicen que la escuela de sus hijos les proporciona dispositivos tecnológicos. Tanto Deloitte como la NRF han observado que las familias tienen previsto gastar menos en tecnología este año en comparación con 2021.

2. Aprovecha los días libres de impuestos. De los 45 estados que cobran impuestos sobre las ventas, más de una docena tendrán días libres de impuestos sobre las ventas durante el verano, por lo que es un buen momento para hacer compras. Pero ten en cuenta que cada estado tiene diferentes restricciones. Algunos tienen límites en cuanto a la cantidad que se puede comprar libre de impuestos, mientras que otros tienen reglas acerca de qué artículos califican.

3. Ve de compras con un plan. Establece un presupuesto para las compras de la vuelta a la escuela antes de ir a los negocios, y luego calcula cuánto puedes gastar en los distintos artículos de la lista. Si tienes hijos mayores, este proceso puede ser una valiosa oportunidad para aprender sobre finanzas personales.

“Tener una lista clara puede ayudarte a evitar las compras impulsivas que pueden hacer que te salgas de tu presupuesto”, dice Ben Glaser, ex editor de DealNews.

Haz también un rápido inventario en casa, para asegurarte de que no estás comprando cosas como bolígrafos y lápices cuando ya cuentas con una buena cantidad.

4. Compara precios antes de comprar. Unos minutos de búsqueda en Internet pueden ser útiles para asegurarte de que consigues la mejor oferta posible. Consumer Reports tiene una lista de los precios en varias tiendas, de los productos que probamos, para que puedas tener una idea rápida de cuánto cobra cada negocio. Y para los artículos que no probamos, como la ropa, hay muchas herramientas en línea, como Google Shopping, que te muestran los precios en un lugar para ahorrar tiempo.

Si compras en un negocio, muchos minoristas, como Best Buy, Target y Walmart, igualan los precios de la competencia, por lo que puedes conseguir un mejor precio sin siquiera salir de la tienda. Sin embargo, la política de cada negocio es diferente. Por ejemplo, Walmart solo iguala el precio de un artículo por cliente y por día, y solo de una lista selecta de vendedores en línea.

Target iguala el precio solo si encuentras el artículo por menos precio en otro sitio después de comprarlo en Target. En ese caso te devuelve la diferencia, pero solo tienes 14 días después de la compra para solicitar un ajuste de precio. Best Buy igualará los precios durante el periodo de devolución y cambio, tanto si otro vendedor tiene un precio mejor como si el artículo está en oferta en Best Buy.

5. Distribuye tus compras. La mayoría de los consumidores buscarán en las grandes tiendas como Amazon, Target y Walmart, pero estas no son tus únicas opciones. Otros buenos lugares para encontrar útiles escolares son las tiendas de dólar, las de suministros de oficina y los almacenes al por mayor como Costco y Sam’s Club.

Los almacenes de venta al por mayor pueden ser especialmente buenos para las familias numerosas o para las que compran juntas y se reparten los artículos a granel. Ten en cuenta que probablemente no merezca la pena pagar una cuota de socio solo para ahorrar en las compras de la vuelta a la escuela. Pero siempre puedes asociarte con otra familia para dividir el costo de la membresía, y estas tiendas generalmente te permiten cancelar tu membresía en cualquier momento, por lo que no tendrás que mantenerla si no la quieres.

6. Considera la posibilidad de comprar dispositivos electrónicos reacondicionados. En lugar de gastar en una computadora o teléfono nuevo, busca un modelo usado certificado de un vendedor de confianza, como Amazon, o del propio fabricante. Especialmente ahora, cuando los portátiles nuevos tienen una mayor demanda, esta puede ser una buena manera de encontrar una máquina que satisfaga tus necesidades a un precio menor. La misma lógica se puede aplicar a los modelos de años anteriores.

7. Observa las rebajas una vez que hayas terminado de comprar. Si algo entra en oferta después de haberlo comprado, es posible que te devuelvan parte de tu dinero. Cada negocio tiene su propia política al respecto, pero normalmente tienes dos semanas para solicitar un reembolso parcial. Y si eso no funciona, siempre puedes devolver el artículo y volver a comprarlo para aprovechar el ahorro.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.