Niña de 7 años llamó a su mamá para decirle que habían baleado a su papá; el vendedor ambulante hispano murió en el hospital, en Gardena

Un vendedor ambulante hispano falleció después de ser baleado el jueves durante un intento de robo en la ciudad de Gardena, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Los familiares identificaron a la víctima como Severino Gutiérrez, un inmigrante mexicano de 35 años.

Familia de vendedor ambulante asesinado en Gardena pide justicia https://t.co/LIwqzsBbgC — TELEMUNDO 52 (@TELEMUNDO52) August 6, 2022

El incidente ocurrió a las 5:50 p.m. en la intersección de Rosecrans Avenue y Main Street, en Gardena.

La víctima fue encontrada con una herida de bala en la parte superior del cuerpo. Los paramédicos lo trasladaron a un hospital local, donde posteriormente murió.

Familiares mencionaron que Severino era un hombre trabajador y que por ocho años vendió fruta para mantener a su esposa y a su pequeña hija.

“Yo quiero justicia para mi esposo, porque esto no se puede quedar impune”, dijo Adriana Flores Rodríguez, esposa de Severino, a la cadena Telemundo. “Me gustaría que ayuden a mi hija, porque ella presenció todo, revisar si tiene algún trauma”.

La hija de Severino, de 7 años, acompañaba a su padre en el negocio de frutas cuando dos hombres se le acercaron al vendedor. La pequeña escuchó el disparo y después vio a su padre tendido cerca de su carrito de ventas.

“Yo me enteré por una llamada que mi hija me hizo para decirme que a su papá le habían dado un balazo en el pecho“, expresó Flores Rodríguez, quien mencionó que su hija dice que su papá está bien y que está en recuperación. No ha comprendido que falleció su padre.

En 2011, Severino y su esposa llegaron de Puebla buscando más oportunidades para su familia.

“El sueño más grande de mi esposo era poder arreglar nuestro estatus, y quería ir a ver a su mamá. Siempre me decía: ‘Vamos a echarle ganas, vamos a ir a ver a mi mamá, la voy a sorprender’, y ese sueño se quedó truncado”, dijo Adriana.

Vendedores ambulantes de la zona aseguraron estar atemorizados por la violencia en su contra y pidieron más patrullaje y protecciones por parte de las autoridades.

Este homicidio se suma a los cientos de casos de ataques, golpizas y robos que sufren vendedores ambulantes en el sur de California.

“Uno está aportando a este país, uno está pagando impuestos, sacando permisos con el Health Department. Ayudan a los demás y a la gente que viene a trabajar, a aportar y a echarle ganas a este país, nos dejan solos”, expresó Flores Rodríguez.

Si usted es un vendedor ambulante y ha sido víctima de ataques de odio en las calles, puede reportar el incidente a la policía local o contactarse con organizaciones comunitarias como Local Hearts Foundation y LA Street Vendors.

Dos hombres y una mujer son buscados como sospechosos del homicidio de Severino Gutiérrez. Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, puede comunicarse al 323-890-5500.

