Te contamos cómo empezó el romance entre Alicia Machado y Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes que ha conquistado el corazón de varias famosas, una de las más recordadas es Alicia Machado, quien destacó por haberse coronado como Miss Universo en 1996. Ambos dieron de qué hablar cuando se reveló que tenían una relación.

Alicia Machado habló sobre su romance con Luis Miguel en una entrevista con Yordi Rosado, a quién le contó que el cantante hizo todo lo posible por conocerla, esto después que El Sol se enterara que uno de sus amigos estaba en contacto con la Miss Universo.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos. Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”.

Aunque en esa ocasión Luis Miguel y Alicia Machado no intercambiaron teléfonos, eso no fue necesario, ya que el cantante se contactó con los organizadores de Miss Universo para que le proporcionaran el número telefónico de Alicia Machado, fue así que Luis Miguel la contactó.

“Llego al apartamento y al día siguiente él me llama por teléfono. Es un hombre bellísimo, muy caballeroso y él me ayudó mucho en esa época cuando Trump y él me decía: ‘Tú no estás gorda, él es un imbécil. No le hagas caso’. Me daba mucho apoyo y era el único que no me decía gorda y eso me ayudó”.

Alicia Machado dijo que su primera cita fue un cuento de hadas, ya que Luis Miguel mandó a cerrar un restaurante sólo para ellos y que había sido una cena muy romántica. “Me invitó a cenar, fue un cuento de hadas. Había violines y era una cosa de película. El primer beso fue después”.

Finalmente, la famosa explicó que de un momento a otro su relación con Luis Miguel terminó debido a que tenían agendas muy ocupadas. “Nos dejamos de ver, yo viajaba mucho y yo era muy niña para él”.