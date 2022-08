“Duele ver a Chivas así”: Alan Pulido lamentó el momento del Rebaño y dijo que le gustaría retirarse vestido de rojiblanco

Alan Pulido, el último campeón de goleo individual que tuvieron las Chivas, habló sobre el mal momento que atraviesa su exequipo y dijo estar triste porque no le gusta ver así al club de sus amores.

Vale recordar que los rojiblancos se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general, con apenas 5 de 21 puntos disputados. Aún no conocen lo que es ganar en el torneo y sólo tienen 4 goles a favor en 630 minutos.

Pulido, quien ahora juega en la MLS para el Sporting Kansas City, lamentó todo esto en entrevista para Fox Sports y agregó que es doloroso para él verlos inmersos en esta mala racha, puesto que aún conserva un sentimiento muy especial por el equipo.

“Duele ver a Chivas así. Chivas está pasando por un mal momento y obviamente sí me pone triste porque al final tomé un cariño muy especial, por el hecho de ser puros mexicanos y por la afición que desde el primer día que llegué allí me recibió de muy buena manera”, explicó el jugador que inició su carrera en Tigres.

El artillero, quien se encuentra en rehabilitación tras una cirugía en la rodilla, aprovechó para levantar la mano por si hay posibilidad de un regreso a Guadalajara, ya que se le cuestionó si ha leído los comentarios de los chivahermanos que piden su vuelta, debido a la falta de gol que vive el equipo.

“Siempre lo dije, a mí me gustaría en un futuro retirarme en Chivas y claro que veo todo este tipo de comentarios. Si en algún momento existe la posibilidad de regresar, pues yo encantado”, explicó.

🐐❤ "ME GUSTARÍA RETIRARME EN CHIVAS"



Tenemos al último delantero que terminó campeón de goleo en El Rebaño… ¡Alan Pulido en #FSRadioMX!



"LA PRESIÓN QUE SE MANEJA EN CHIVAS ES DISTINTA A MUCHOS EQUIPOS" 🚨 pic.twitter.com/nWmW3Kbbes — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 8, 2022

Analizando más a fondo la situación actual de Chivas, el delantero mexicano explicó que, en su propia experiencia, piensa que esta crisis se debe a que los jugadores rojiblancos no están manejando bien la presión que se maneja en el equipo.

“Muchas veces yo lo viví, la verdad es que la presión que se maneja ahí es muy distinta. Eso te hace caer en la desesperación, en no sentirte con confianza. Un jugador ocupa eso para llegar a su mejor momento. Siento que eso es lo que el equipo ha perdido”, concluyó el campeón con Chivas en el 2017 y máximo goleador de la Liga MX en el 2019. 🥹🥹 no estoy llorando, se me metió un recuerdo en los ojos 😭😭…. https://t.co/e1gNPHVozZ— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) April 17, 2022

Por lo pronto, el jugador tiene contrato con su equipo actual hasta diciembre del 2023, por lo que se ve difícil que pueda regresar a aportar su granito de arena para sacar a las Chivas del bache en el que están.

