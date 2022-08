Hugo Sánchez arremete contra Pumas y asegura que no recibirán otra invitación internacional por el “ridículo” que hicieron

La goleada 6-0 sufrida por Pumas ante el FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper, aún sigue teniendo repercusiones. Esta vez fue Hugo Sánchez, referente histórico de los universitarios y del Real Madrid, quien consideró que los felinos no tendrían otra oportunidad similar debido al ridículo que hicieron ante la oncena culé.

“Esas justificaciones de que fueron otros equipos y también los golearon, no. Vales o no, Lillini va a quedar señalado así como a Juan Carlos Osorio, del 7-0 de Chile a México. Dijo que es un antes y un después, Lillini va a estar señalado de que no está capacitado ni preparado para un equipo de la magnitud de Pumas”, dijo en delcaraciones a Fútbol Picante reseñadas por el portal Mediotiempo.

"ES VERGONZOSO". 😳



"No iban bien preparado los Pumas". 😮



Contundente análisis de @hugosanchez_9 y la mesa de #FutPicante tras el regreso de Pumas de Barcelona.

Para Hugo Sánchez la goleada del FC Barcelona a Pumas fue vergonzosa

Para el “Pentapichichi” con el Real Madrid, Hugo Sánchez, esta goleada representa una verguenza histórica para el escudo de Pumas y lo que representa en el fútnol. Recordó cuando en 2004 se impuso la oncena universitaria a un Real Madrid que en esos momentos era uno de los mejores equipos del mundo, y sin ningún tipo de justificación fueron y ganaron en el Bernabéu.

“Eso que dicen de ‘linda experiencia’ suena mal, es vergonzoso, los que nos hemos esforzado tantos años en crear una buena imagen del futbol mexicano. Yo en lo individual y en lo colectivo, viajando con Pumas en el 2004, en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid, contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos y ganando”, prosiguió el histórico ex futbolista mexicano.

Los Pumas fueron de paseo a Barcelona

Para Hugo Sánchez los Pumas fueron de paseo a Barcelona, hecho que lamentó profundamente, ya que a su juicio estos partidos sirven de vitrina y son una gran oportunidad para demostrar de lo que se está hecho.

“La cancha del Camp Nou solo servirá para que no los vuelvan a invitar a un partido de tal magnitud, situación que es consecuencia de no haber preparado bien el encuentro”, criticó enojado el ex delantero de la selección mexicana.

“Cómo justifica que otros equipos hayan perdido de igual marcador, es vergonzoso que Lillini no diga que nos hemos equivocado, yo primero porque no lo preparé en lo físico, táctico, estratégico y psicológico, no iban preparados para un partido histórico. El Barcelona iba a dejar una buena imagen, pero Pumas no va a volver a tener una oportunidad igual por el ridículo que hicieron”, puntualizó.

