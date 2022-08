Piden cierre de compañía de esterilización de equipo médico que contamina comunidades hispanas

El asambleísta demócrata de Los Ángeles, Miguel Santiago y la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn unieron fuerzas junto con líderes comunitarios para pedir el cierre inmediato de la planta Sterigenics, una compañía de esterilización de equipo médico, después de que el Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) encontró que durante meses han emitido sustancias cancerígenas al medio ambiente.

“Sterigenics debe cerrar hasta que deje de envenenar a nuestras comunidades con sustancias químicas que causan cáncer. ¡No queremos otro Exide 2.0!”, dijo el asambleísta Santiago, comparando a Sterigenics con Exide, la desaparecida planta de baterías reciclables que operaba en Vernon, y contaminó por mucho tiempo a los vecindarios de esa área.

“Muchos niños aquí tienen asma y bastantes miembros de la comunidad sufren de problemas de salud relacionados con la contaminación. ¡Suficiente es suficiente! No más EtO, no Exide 2.0. No nos detendremos hasta que nuestros vecindarios sean seguros y nuestro aire esté limpio”.

Sterigenics, una compañía que hace negocios en Vernon y Ontario, se dedica a desinfectar equipo médico con el uso del gas óxido de etileno o EtO, cuyos altos niveles han sido descubiertos en las comunidades cercanas a sus instalaciones.

EtO es un gas incoloro e inflamable que se utiliza para esterilizar equipos médicos y fabricar productos como anticongelantes, textiles, solventes, detergentes y adhesivos.

La exposición a corto plazo al EtO puede irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones, causar dolores de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea, mientras que a largo plazo puede propiciar problemas de salud más graves, como daño al cerebro, al sistema nervioso, y cáncer, particularmente cáncer de mama y de sangre.

Piden cierre inmediato de Sterigenics. (Cortesía oficina asambleísta Miguel Santiago)

La supervisora Janice Hahn enfatizó que Sterigenics arroja niveles elevados y peligrosos de óxido de etileno, la sustancia cancerígena que pone en riesgo las vidas de los trabajadores y residentes.

“Desde hace meses, el SCAQMD ha contado con pruebas de que Sterigenics emite niveles peligrosamente elevados de óxido de etileno, envenenando a los trabajadores de Vernon y poniendo en riesgo la salud de los residentes a solo unos cientos de pies de Maywood”, dijo.

“SCAQMD debe hacer cumplir sus propias normas, y de inmediato cerrar esta planta hasta que cumpla con las reglas. No se pueden hacer concesiones cuando se trata de la salud de nuestras comunidades y de la protección del aire que respiran”.

La investigación de SCAQMD sobre Sterigenics comenzó en marzo, cuando las muestras de aire iniciales tomadas directamente fuera de las instalaciones de Vernon mostraron niveles elevados de EtO.

El SCAQMD emitió avisos de violación a Sterigenics en abril y mayo; y el 7 de julio, sus edificios de las calles 49 y 50 fueron designados como Instalación de nivel de riesgo potencialmente alto.

Esta designación significa que las emisiones ya han excedido los umbrales de riesgo de cáncer (más de 100 en un millón), según el SCAQMD.

Temen por la salud de los vecinos de la ciudad de Maywood y otras comunidades hispanas aledañas. (Aurelia Ventura/La Opinion)

El alcalde de Huntington Park, Eduardo “Eddie” Martinez, dijo que están unidos contra cualquier individuo o corporación que ponga a las familias del sureste de Los Ángeles en mayor riesgo de cáncer.

“El lugar donde vivimos y trabajamos afecta nuestra salud y bienestar cotidianos. Exigimos a Sterigenics detener la liberación de sustancias químicas cancerígenas en el aire de nuestras comunidades”.

A unos 500 pies de las instalaciones de Sterigenics se encuentran viviendas de la ciudad de Maywood, y la escuela más cercana está a menos de 1,000 pies de distancia.

El monseñor John Moretta comentó que Sterigenics es solo una de las muchas plantas que causan cáncer en Vernon con las que conviven constantemente en el sureste.

“Espero que el AQMD no haga ninguna excepción con ellos y ordene una limpieza inmediata, o que cierren la planta para proteger a los trabajadores y a los miles de vecinos”.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de Sterigenics.

El concejal de la ciudad de Maywood, Eddie de la Riva, dijo que tiene fe en la supervisora Hahn y el estado para que se solucione este problema. Incluso, dijo que esperaba que la compañía Sterigenics hiciera lo correcto.

“Mi familia y yo vivimos a cuatro cuadras y media de Sterigenics, y claramente todos los vecinos no solo de Maywood sino de las ciudades alrededor vivimos en el ojo del huracán, rodeados de compañías que emiten sustancias tóxicas al medio ambiente”.

Subrayó que siempre tienen que estar vigilantes de su seguridad porque estas compañías como Sterigenics están asentadas en barrios donde viven las comunidades de dolor.

“Tengo confianza en que se pueda evitar que Sterigenics no haga daño no solo a los vecinos sino a sus propios trabajadores”.