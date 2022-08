Republicanos enfurecen por redada del FBI contra Trump en Mar-a-Lago y amagan acciones contra fiscal general

Varios republicanos expresaron su molestia por la redada del FBI por la redada del FBI en Mar-a-Lago, incluido el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy (California), quien amagó con acciones contra el fiscal general Merrick Garland.

Este lunes, el expresidente Donald Trump confirmó que agentes del FBI realizaban una redada en su residencia oficial en Florida, lo que desató la reacción de sus colegas de partido.

“He visto suficiente. El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada”, publicó McCarthy en Twitter. “Cuando los republicanos recuperen la Cámara, realizaremos una supervisión inmediata de este departamento, seguiremos los hechos y no dejaremos piedra sin remover”.

El líder republicano recomendó a Garland “conservar sus documentos”, además de “limpiar su calendario”, ante las citaciones que podría recibir.

Sin embargo, McCarthy no fue el único republicano en expresar su molestia por la redada del FBI que, según reportes de The New York Times, buscaba documentos no entregados a la oficina de Archivos Nacionales, ya que al dejar la Casa Blanca el expresidente debió entregarlos todos, pero su equipo se llevó algunos a Mar-a-Lago, la que se convirtió en la residencia oficial del exmandatario.

Attorney General Garland: preserve your documents and clear your calendar. pic.twitter.com/dStAjnwbAT — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 9, 2022

Otro republicano que alzó la voz fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien calificó la redada como una “escalada” en el uso de las agencias federales como “armas”, pero criticó que Hunter Biden no sea investigado.

“La redada del MAL es otra escalada en el uso de armas de las agencias federales contra los opositores políticos del Régimen (sic), mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”, tuiteó DeSantis.

El gobernador de Florida es uno de los posibles contendientes a la Casa Blanca, si es que el expresidente Trump decide no competir. Las encuestas colocan a DeSantis en segunda posición de respaldo entre republicanos y en primera si Trump no decide lanzar campaña.

DeSantis aprovechó el mismo tuit para criticar la recien aprobada Ley de Reducción de la Inflación, la cual busca recuperar millones de dólares de grandes contribuyentes, a través de mayores auditorías.

“¿Ahora el Régimen está obteniendo otros 87k (mil) agentes del IRS para ejercer contra sus adversarios? República bananera”, dijo.

Otros congresistas que criticaron la acción judicial fueron Marco Rubio (Florida), un aliado del expresidente Trump.

“Usar el poder del gobierno para perseguir a los opositores políticos es algo que hemos visto muchas veces en las dictaduras marxistas del Tercer Mundo”, dijo Rubio. “Pero nunca antes en Estados Unidos”.

El representante Jim Jordan, uno de los aliados más importantes de Trump en la Cámara, se limitó a citar al propio exmandatario: “Recuerda siempre: vienen por mí, porque estoy luchando por ti”, afirmó.

El senador Lindsay Graham (Carolina del Sur), otro aliado de Trump, dejó abierta la posibilidad de una investigación justificada, al señalar que en EE.UU. “nadie está por encima de la ley”.

“Somos una nación de leyes. Nadie está por encima de la ley. Eso es absolutamente seguro”, dijo al presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Otros senadores, como Marsha Blackburn (Tennessee) y Tommy Tuberville (Alabama) también criticaron las acciones del FBI.