Revelan el mensaje que Dani Alves compartió con Pumas antes de su partido contra el FC Barcelona

Dani Alves llegó a Pumas como el bombazo del verano de la Liga MX, pero no sólo para aportar su talento en la cancha, sino también su liderazgo y experiencia fuera de ella, y para muestra basta con mencionar el mensaje que compartió con sus compañeros felinos antes del duelo que tuvieron contra el Barcelona por el Trofeo Joan Gamper.

Julio González, el arquero universitario, fue quien reveló lo que expresó el brasileño antes del duelo, ya que conocía muy bien a los jugadores y lo que representa el equipo al que enfrentarían en cuestión de minutos.

“Estos jugadores llevan años preparándose para esto y todos son seleccionados nacionales de su países, es reflejo de lo que es el fútbol top mundial”, explicó Dani Alves, de acuerdo a lo que mencionó el guardameta en una charla para ESPN.

De la misma forma, el lateral derecho les dio un consejo para quienes desearan brillar como los rivales que tendrían en la cancha del Spotify Camp Nou.

“Si un día quieren estar a ese nivel, debemos correr mínimo a lo que corren ellos y entrenar lo que entrenan ellos“, concluyó.

El desenlace del encuentro ya todos lo conocemos y no salió como el equipo mexicano hubiera querido, ya que terminó recibiendo una goleada de 6-0; sin embargo, el liderazgo de Dani Alves se hizo presente, como se espera que aparezca constantemente en el vestidor universitario.

💥 "Nosotros no estuvimos a nuestro nivel"



💥 "Me da vergüenza, a ningún portero nos gusta que nos metan 6 goles"



Julio González no se guardó nada tras la goleada del Barcelona 😬🔥⚽ pic.twitter.com/fWh4IlxyUB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 10, 2022

Dani Alves está encantado de vivir en México y de competir en la Liga MX

Por su parte, el futbolista brasileño ha declarado recientemente que está muy contento por la decisión que tomó de llegar a Pumas y a México, ya que sabe que es una liga que puede crecer mucho.

“Me encanta México. Me encanta la Ciudad de México, me encanta. Es tan hermoso; la gente es tan, tan amable. Pero para mí, la razón por la que me uní a Pumas fue por ser parte de una liga que realmente pueda crecer”, dijo para Athletic Club Momento dos días después de la derrota contra el Barcelona.

“La Liga MX, hay algo ahí… la calidad es muy buena y la afición es increíble y, ya sabes, no creo que la gente vaya al estadio solo para ver a Dani Alves, pero tal vez pueda hacer que más gente preste un poco más atención desde el exterior. Eso solo puede ayudar”, afirmó. View this post on Instagram A post shared by Athletic Club Momento (@acmomento)

