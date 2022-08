Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de Agosto de 2022

Leo

Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Te cargas de un humor que ni tu santa madre te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Cuidado con celos tóxicos en caso de tener pareja porque podrías meterte en serios problemas y te van a voltear las tortillas bien feo. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Amores de una noche y posibilidad de un viaje en el cual te va a ir super bien.

Virgo

Una gastritis y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías dañarte más tu estómago. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. No es momento de mendigar cariño ni amor por nadie sino de enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena así que no pierdas el tiempo por quien no lo merece. Cambios en la casilla del dinero, andarás bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en fregadera y media que no necesita. Recuerda que si te lo propones puedes salir bien para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Posibilidad de encamamiento con amistad o persona muy cerca a ti.

Libra

En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. Vienen días de muchos cambios laborales que te beneficiarán mucho y en gran medida.

Escorpio

Ten mucho cuidado con un amor del pasado que podría retornar y te llenará d promesas tu cabeza. Algunas veces llegas a cometer los mismos errores de siempre un pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Si ya tienes con quien pasar tus noches, deja de darle atole con el dedo a más personas y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres respeto debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la huevonada y ponte hacer la comida en casa.

Aries

Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta y que sea lo que tenga que ser. Vienen días de cambios en los dineros que te van a beneficiar muchísimo. Amor con amor se paga así que trata de devolver en la misma medida que recibes. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Un viaje que se comenzará a planificar en este mes de agosto, la pasarás de lo mejor. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la Shingada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti.

Tauro

Cambios en tu estado de ánimo bastante fuertes al punto que traerás el hocico bien suelto y podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancias. Conocerás el verdadero rostro de varias personas, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando estás en en tu mejor momento y solo quieren aprovecharse de ti. Es momento de ver hacia el futuro y trabajar en ello para mejorar tus ingresos y tu estabilidad económica en todos los sentidos.

Géminis

Subirás de peso en próximos días pues vienen muchos compromisos y eventos en puerta, es momento de trabajarle a la dieta y el gym, ten presente que tienes que cuidar más lo que comes para evitar subidas de peso. Recuerda que tienes la capacidad de lograr lo que te propongas solo es cuestión que le pongas el empeño necesario a lo que realices. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida mientras estás echada de huevona. Es momento de salir de la rutina de tu día a día para que no caigas en la monotonía que lejos de ayudarte solo te afecta y te hunde más.

Cancer

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo así que ponte listo. No te dejes llevar por amores del pasado que podrían aparecer para desestabilizarte de alguna manera. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Si estas en plan de dar la caricia gratuita recuerda que no tienes por qué dar explicaciones haz lo que te plazca que a nadie le importa. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa un chorro no te ausentes tanto de su vida.

Piscis

El amor llegará a tu vida cuando menos lo imaginas, la cuestión está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Trata de cuidar tu autoestima y no lo expongas por nadie porque podrías salir dañado o afectado. Ten mucho cuidado con cambios inesperados en tu economía los cuales pudieran afectar en tus pagos o tus inversiones que tienes en mente. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda sueles enamorarte demasiado rápido. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos y no seguir tropezando con la misma piedra.

Acuario

Debes aprender a deslindarte de personas que no te aportan anda en tu vida y que solo te causen estrés y problemas. A veces te atontas mucho quien te quiera te quedrá de tiempo completo así que no andes perdiendo tu rumbo y tu tiempo con personas que no desean estar contigo de tiempo completo. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse. Momento de enfocarte en tu cuerpazo criminal si quieres estar bien y verte bien, estás en una etapa en la cual las cosas se te comenzarán a dar poco a poco.

Capricornio

Las relaciones son un compromiso, así que analiza y piensa si es lo que quieres y buscas, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar la put3ri4 no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir, eres bien entregado o entregada pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, como que te aburres al poco tiempo o caes en la monotonía de las relaciones. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú, recuerda que amor con amor se paga. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. Comenzarás a planear un viaje en el cual te va ir de lo mejor solo enfócate en la cuestión de los gastos para que no salgas con la cartera vacía.

Sagitario

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, respetas o simplemente te agradan en todas sus formas, analiza bien quien merece estar en tu vida y quien no. Quien te quiera pagará tu precio quien no que solo no estorbe y deje pasar a la clientela. Es momento de aprender de la caída y de dejar de dedicarle tiempo a personas que no te suman. Cuidado con infecciones o enfermedades respiratorias que pudieran aparecer en cualquier momento. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades. Deja que el mundo ruede y céntrate en tus sueños y metas no tienes porque hacerle caso a comentarios de gente pendeja que buscara afectarte de Moo maneras.