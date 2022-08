“Todo va acorde con la felicidad”: Carlos Vela habla sobre su ausencia en la Selección de México

Aunque a muchos de los seguidores de la Selección de México le gustaría ver a Carlos Vela en el conjunto, el mismo delantero del LAFC habló nuevamente reiterando que el mismo no estará con el combinado nacional.

El actual goleador que hace vida en la Major League Soccer charló con Carlos Hermosillo para Telemundo Deportes, y dio a entender a todos los mexicanos que prefiere no estorbar en un lugar donde no desea estar al 100 por ciento.

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar cien por ciento en un lado es mejor no estorbar”.

