El ganador de $1,337 millones de dólares en el Mega Millions sigue sin aparecer, ¿qué pasa si nadie reclama el premio?

El 29 de julio, una persona muy afortunada acertó el premio mayor de Mega Millions y obtuvo $1,337 mil millones de dólares.

El boleto se vendió en un Speedway en Des Plaines, Illinois, a unas 20 millas al norte de Chicago. De hecho, el premio mayor original fue de $1,280 millones, pero aumentó debido a la ganancia inesperada de la venta de boletos.

Los números ganadores del sorteo fueron: 13, 36, 45, 57, 67, y el 14, como el Mega Ball.

Esta colosal suma representa el segundo premio mayor más grande en la historia de Mega Millions.

En dos décadas, solo fue superado por el boleto de $1,537 millones de dólares que se compró en la tienda de conveniencia KC Mart el 23 de octubre de 2018 en Simpsonville, Carolina del Sur.

El premio mayor más grande de todos los tiempos fue el Powerball de $1,586 millones de dólares sorteado en 2016.

Hasta el momento, nadie ha reclamado sus ganancias. “Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo”, dijo el director de la lotería de Illinois, Harold Mays, en un comunicado. “Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”.

Lo crea o no, millones de dólares en premios de lotería no han sido reclamados. Se dice que cada año no se recaudan unos $2,000 millones de dólares en premios de lotería.

La mayoría de ellos tienen premios mayores de $1 dólar o hasta $5 dólares. Sin embargo, considere los $77 millones de dólares que nunca se reclamaron por el billete ganador de Powerball que se vendió en Georgia en 2011 o el billete de $68 millones de dólares no reclamado de Mega Millions que se vendió en Nueva York para el sorteo del 24 de diciembre de 2002. Luego estaba el boleto de Powerball de $51.7 millones de dólares que nadie validó en Indiana en 2002.

Si bien es demasiado tarde para que los ganadores de boletos grandes mencionados anteriormente cobren, la persona que compró ese boleto afortunado de Mega Millions en el Des Plaines Speedway tiene 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, aunque sólo tienen 60 días para decidir si aceptan pagos anuales o efectivo.

Al final del día, las loterías como la de Illinois brindan una gran victoria para el estado, ya que ofrece financiamiento clave para las escuelas primarias y secundarias públicas.

Desde que comenzó en 1985, la lotería Mega Millions ha recaudado $21 mil millones de dólares para financiar la educación en el estado.

“¡Estamos ansiosos por saber quién ganó y esperamos felicitar al ganador pronto!”, señaló al sitio Parade.com, el director de lotería de Ohio, Pat McDonald, quien actualmente se desempeña como director principal del Consorcio Mega Millions.

“Aún mejor, esta emocionante carrera del premio mayor ha tenido un impacto positivo significativo en los ingresos para buenas causas recaudados por nuestras loterías “.

¿Qué sucede con los boletos de lotería no reclamados?

El boleto ganador del premio mayor se vendió en un Speedway en Des Plaines, Illinois, al noroeste de Chicago.

Hasta el momento, el ganador aún no se ha presentado.

Sin embargo, según las reglas de la lotería en Illinois, el ganador tiene 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias.

Sin embargo, solo tienen 60 días a partir de la fecha del sorteo para elegir la opción de efectivo o pagos anuales.

En Illinois, los ganadores de premios de $250,000 dólares o más pueden optar por permanecer en el anonimato.

Si nadie reclama el premio mayor de Mega Millions, ¿quién se quedará con el dinero?

“Es demasiado prematuro para que este premio se considere no reclamado”, dijo Megan Powers, directora de comunicaciones de la Lotería de Illinois.

“Sin embargo, en Illinois, cualquier premio no reclamado después de 12 meses se devuelve al Fondo Escolar Común para apoyar la educación desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado”.

