El Tano Ortiz desprecia los títulos de Dani Alves y lo ve como uno más; el América va con todo contra Pumas en el Clásico Capitalino

Quedan tan solo horas para que se dispute el Clásico Capitalino de la Liga MX entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM y el ambiente entre ambos clubes se sigue calentando con cada declaración de sus protagonistas.

Desde el veterano Miguel Layún hasta César ‘El Chino’ Huerta se han expresado acerca de la importancia de este partido y también han dejado su opinión sobre lo que se vivirá este sábado 13 de agosto.

A la lista se sumó el entrenador del América, Fernando ‘Tano’ Ortiz, que en la previa del Clásico dejó varios interesantes comentarios, pero el principal es sobre lo que piensa del lateral derecho de los universitarios, Dani Alves, quien llegó en semanas recientes y ha sido toda una sensación en el fútbol mexicano por su condición de máximo ganador y estrella consagrada de este deporte.

Para sorpresa de todos, el estratega argentino no resaltó la figura del brasileño como lo han hecho -casi- todos en la Liga MX, sino que lo rebajó al nivel del resto de la plantilla de Pumas.

“Dani Alves es un jugador como el resto, es uno más dentro del campo de juego. La historia habla quizás por sí sola por un jugador, pero son seres humanos dentro del campo de juego” Fernando Ortiz

En entrevista para W Deportes, el Tano de esta forma despreció la importancia en el XI de Pumas y la peligrosidad que puede generarle al América la presencia de Dani Alves, un jugador que sabe jugar como carrilero y generar mucho peligro a los equipos que enfrenta.

También consideró que la tarea está hecha y tanto él como su cuerpo técnico han estudiado los suficientes y transmitido a sus jugadores la forma de juego de los Pumas, por lo que cuentan con bastantes opciones para quedarse con el partido de este sábado.

“La idea de juego de Pumas ya la tenemos analizada. Todavía no tengo quién juega el sábado. Acá lo importante es lo que nosotros vayamos a hacer en Universitario”

Ortiz quiso hacer más énfasis en el trabajo que viene realizando su equipo de cara a volver a los más alto y llevar el trofeo del Torneo Apertura 2022 a las vitrinas de Coapa.

“El aprendizaje del semestre pasado y el comienzo de este no ha cambiando, es seguir yendo a buscar cada partido. No hay excusas, ni el tour águila ni eso son pretextos. Los resultados no se dieron y hay que aceptarlo. Pero el equipo siempre ha salido por el partido. Yo hago hincapié en cada post partido si el equipo jugó bien o mal, si mereció o no”, remarcó, con la rudeza y seriedad que le caracterizan, el entrenador argentino.

Luego de un decepcionante inicio de torneo, las Águilas parecen que empiezan a agarrar vuelo tras ganarle de locales 2-1 a los Bravos de Juárez. Al tratarse del América, el club con más títulos de primera división en México, la presión es máxima para Fernando Ortiz, que ha visto como la afición ha pedido su salida del cargo de entrenador como en algún momento pidieron la cabeza del “tóxico” Santiago Solari.

