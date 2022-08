¿Qué es el Skin Glazing y, deberías intentarlo?

Además, los expertos comparten consejos para lograr ese brillo, y cómo asegurarte de que tu piel no se irrita

Skin glazing, la rutina de cuidado de la piel de K-Beauty, te ayuda a conseguir una piel resplandeciente e iluminada.

By Giselle Medina

Parecer una dona glaseada se está poniendo de moda. El look se llama “skin glazing”, una tendencia de cuidado de la piel de K-Beauty (abreviatura de Korean Beauty) que se supone que te deja con un aspecto brillante e iluminado sin usar ningún producto de maquillaje. En TikTok, #skinglazing tiene alrededor de 140 mil vistas, y presenta muchas variaciones de la rutina.

Si tu piel es sensible, tienes problemas de piel o simplemente no estás seguro de lo que implica esta rutina de cuidado de la piel, sigue leyendo. Hablamos con los expertos sobre los consejos y lo que debes buscar en los productos para cada tipo de piel, así como los posibles efectos secundarios de este aspecto iluminado de la piel y las rutinas alternativas.

¿Qué es el Skin Glazing?

Dicho de forma sencilla, el skin glazing consiste en aplicarse varias capas de productos para el cuidado de la piel de diversas maneras. Algunas rutinas pueden tener tan solo 5 pasos, mientras que otras pueden tener hasta 12 o más. No hay una lista específica de productos a utilizar, pero el objetivo es “mejorar la calidad de la piel y lograr un acabado de iluminación, o “glaseado”, con el objetivo a largo plazo de no necesitar más maquillaje”, dice Sonya Kenkare, MD, FAAD.

¿Cómo se consigue una piel iluminada?

Tampoco hay productos específicos para la iluminación de la piel. Una rutina básica, según Alison Ehrlich, MD, MHS, y Robin Ashinoff, MD, es la siguiente:

Comienza con una doble limpieza. Utiliza un bálsamo prelimpiador para disolver el maquillaje de base oleosa y los protectores solares. Realiza una segunda limpieza para eliminar las impurezas restantes (maquillaje, suciedad, exceso de grasa, etc.) sin dejar la piel seca.

Rocía una bruma facial hidratante en la cara.

Aplica un aceite facial. Este paso sirve para dar a la piel un aspecto más húmedo y brillante.

Aplica un bálsamo o crema hidratante.

Luego, termina aplicando otro poco de bruma facial.

Los pasos adicionales pueden incluir tónico, sueros, retinoides, exfoliantes, etc.

¿Quién debería probar el Skin Glazing?

Esta rutina es especialmente beneficiosa para las personas con piel seca, y para aquellas cuya piel se seca durante la noche, dice Kenkare, aunque personas con otros tipos de piel también pueden probarla. Visita a tu dermatólogo de confianza para que revise los productos que piensas utilizar, dicen los expertos. Estas son algunas recomendaciones sobre lo que debes buscar:

Pieles con tendencia al acné. Busca una crema hidratante “no comedogénica”, es decir, que “no cause acné”, dice Enrlich. Evita los productos que contengan aceite, dice Kenkare. “Los productos que contienen aceite pueden obstruir los poros”, dice, lo que puede causar más brotes de acné.

Pieles secas. Busca una crema hidratante más espesa que ayude a hidratar la piel y a reducir la descamación, dice Enrlich.

Pieles grasas. El objetivo de la piel iluminada es tener un aspecto resplandeciente, húmedo y brillante, pero no parecer una mancha de aceite. Las personas con piel grasa pueden tener ya un brillo natural. Los productos que contienen ácido salicílico pueden ayudar a reducir la grasa, dice Ehrlich. Si alguien tiene una piel muy grasosa y descubre que su rostro luce muy brillante, Ehrlich dice que se salte el paso del aceite facial y utilice una crema hidratante matificante para pieles grasas para ayudar a reducir el brillo.

Pieles sensibles. Kenkare recomienda usar productos suaves sin mucha fragancia, y hacer una prueba de manchas o parches para cada producto. También sería conveniente consultar con un dermatólogo especializado en tus alergias o sensibilidades cutáneas específicas, dice Enrlich.

Consejos de los expertos para lograr la piel iluminada

Los dermatólogos afirman que, si se superponen varios productos, las cosas pueden desequilibrarse rápidamente, sin importar el tipo de piel. Nuestros expertos compartieron algunos consejos para ayudar a prevenir posibles reacciones adversas y establecer expectativas sobre la rutina.

El proceso puede llevar mucho tiempo

Como no hay un proceso establecido, la rutina de capas para algunos puede llevar mucho tiempo. Por ejemplo, Kenkare lo probó ella misma y aplicó lentamente los productos. Tardó entre 10 y 15 minutos en una rutina de 5 pasos. “Tengo la piel seca, así que pensé que usar varias capas de productos sería realmente agradable porque despertaría con un acabado hidratado y brillante”, dice. “Pero no siento que necesite tantos productos para lograr ese aspecto de forma constante”.

Si dedicar 15 o más minutos al cuidado de la piel te parece desalentador, no estás solo. Según una reciente encuesta de Mintel realizada con 1,612 personas, el 22% de los encuestados de entre 18 y 44 años afirma haber reducido el número de productos de cuidado personal que utiliza “para reducir su huella medioambiental o racionalizar sus rutinas”. Considera la posibilidad de agilizar el proceso, por ejemplo, usando productos de doble propósito.

Evita usar este régimen de capas de productos todos los días

No conviene utilizar estos regímenes de varios pasos todos los días, porque la piel se irritará, dice Ashinoff. “Despojarás a la piel de su barrera natural”.

La clave de la K-Beauty, dice, es que se supone que es muy suave. Es bueno que limpies tu piel, pero no que alteres tu pH.

No te excedas en ningún paso

Ashinoff aconseja a sus pacientes no exfoliar, lavar ni ocluir en exceso porque pueden provocar milia (los pequeños puntos blancos o quistes que aparecen en la piel), obstrucción de los poros o irritación. Kenkare insta a las personas a probar primero los productos en zonas pequeñas para ver cómo reacciona su piel.

Sé consciente de los múltiples ingredientes activos de tus productos

En realidad, pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. En lo que respecta a la superposición de productos, a Ashinoff le preocupan los ingredientes activos que puedan contener algunos de ellos. Por ejemplo, la vitamina C, que puede encontrarse en sueros, cremas hidratantes y otros productos a base de aceite, es un potente antioxidante que protege la piel de las arrugas y de los daños ambientales, dice Ashinoff. También es un ácido, y reduce el pH de la piel. Aplicar demasiados productos ácidos puede provocar la irritación de la piel, dice.

Los retinoles, derivados de la vitamina A, también pueden encontrarse en algunas cremas hidratantes. Los retinoles exfolian la piel, aumentan la producción de colágeno y tienen propiedades contra el cáncer de piel, pero “la clave es encontrar una forma de vitamina A que no cause irritación”, dice Ashinoff”. También puede hacerte más sensible al sol, así que tienes que asegurarte de llevar una cantidad adecuada de protector solar”, dice.

Asegúrate de usar un protector solar durante esta rutina para proteger tu piel del sol.

Photo: Tanja Ivanova/Getty Images

No te saltes la protección solar

Una de las principales preocupaciones de Ehrlich es cuando las rutinas de iluminación de la piel no mencionan el uso de la protección solar. Saltarse este paso clave puede aumentar el riesgo de cambios de pigmentación a largo plazo, de desarrollar arrugas y de padecer cánceres de piel, afirma. Elige uno que funcione con tus productos de cuidado de la piel.

Consulta los mejores protectores solares del año.

Advertencia: Tu piel podría alterarse

Existe el riesgo potencial de desarrollar alergias cutáneas cuando se utilizan varios productos, dice Ehrlich, lo que puede provocar reacciones en la piel. Según Ashinoff y Ehrlich, algunas reacciones y alergias de la piel incluyen enrojecimiento, picazón, descamación, hiperpigmentación post inflamatoria (manchas más oscuras) o hipopigmentación (manchas más claras) e hinchazón (en el caso de las reacciones alérgicas).

Algunas de estas alergias y reacciones cutáneas pueden ser causadas por el exceso de exfoliación o de fragancias en los productos. “Las fragancias son una de las causas más frecuentes de dermatitis alérgica de contacto en la cara”, afirma Ehrlich.

Rutinas alternativas

Puedes seguir consiguiendo ese aspecto húmedo y brillante sin tener que aplicar todos esos productos, y no te llevará tanto tiempo. Ehrlich considera que menos es mejor. Los conceptos más importantes, según ella, son la limpieza e hidratación del rostro y la aplicación de protección solar a diario. Ashinoff sugiere elegir 2 o 3 productos: un limpiador, una crema hidratante, un tónico y protección solar (que no forma parte de la rutina de iluminación de la piel de la que ella habló).

La doble limpieza podría no ser necesaria. “Debes considerar si también usas un limpiador para eliminar el maquillaje”, dice Ehrlich, “si tu piel es seca, si tu piel es grasa, si tu piel es sensible”. En cuanto a los limpiadores, utiliza uno al que estés acostumbrado y que no irrite tu piel. Los limpiadores con ácido salicílico, que según Ashinoff es un exfoliante que aclara la piel y desobstruye los poros, son buenos para las pieles con tendencia al acné y al envejecimiento.

En cuanto a los tónicos, Ashinoff considera que “limpian el resto del maquillaje, dejan tu rostro realmente limpio”. Muchos tónicos tienen un ingrediente activo como el ácido glicólico, bajas dosis de ácido salicílico, té verde o vitamina C.

La skin glazing se ha hecho popular con la ayuda de las redes sociales y las nuevas líneas de cuidado de la piel que promueven ese aspecto de humedad e iluminación. Sin embargo, según nuestros expertos, la superposición de varios productos podría no ser la mejor opción. Es importante que primero compruebas los ingredientes de los productos para asegurarte de que reaccionan bien con tu piel, y que consultes cualquier duda con tu dermatólogo.

