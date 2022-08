Soñar con llegar tarde: cuál es el significado espiritual

Una de las peores sensaciones que podemos experimentar es cuando soñamos que vamos tarde. Correr de prisa porque sabemos que el reloj ya marcó la hora de una cita importante, entrevista, la entrada al trabajo o un evento social, genera estrés y ansiedad, estas emociones son las que se asocian a este tipo de sueños.

Sin embargo, soñar con llegar tarde tiene un significado más profundo. El contexto y las razones que nos impidieron ser puntuales nos dan las claves para interpretarlo de manera más precisa. Según el sitio Dreams.co.uk, es un tipo de sueño moderno porque en la antigüedad el concepto de tiempo era completamente diferente al de ahora.

Si bien los seres humanos a lo largo de la historia encontraron métodos para medir el tiempo, no fue hasta el siglo XVII cuando se comenzó a tener una percepción de las horas y los minutos como los conocemos actualmente, motivados por los llamados “tiempos ferroviarios”. Pero aún así, el tiempo en el siglo XXI tiene un significado más valioso.

La mayoría de nuestras vidas transcurren con base en lapsos de tiempo; tenemos una hora de entrada al colegio o trabajo, un espacio de descanso, una hora de salida e incluso horarios para dormir. En días libres nos basamos en el tiempo para reuniones y eventos sociales. Nuestra vida gira en torno al reloj.

Se dice que los sueños son reflejo de lo vivimos en la realidad, entonces, si vamos tarde en un sueño es porque nos está abrumando un problema y sentimos que no podemos resolverlo. El tiempo es algo que el ser humano es incapaz de controlar, por lo tanto, en el mundo onírico la sensación de ir tarde se asocia a expectativas que no podemos cumplir porque creemos que no está en nuestras manos hacerlo, sin embargo, el subconsciente nos dice que sí tenemos el control.

La solución, por ejemplo, para llegar a tiempo a una cita es levantarse más temprano. Soñar con llegar tarde también puede reflejar preocupación por no alcanzar los objetivos que nos fijamos o no estamos satisfechos por algo. Este sueño nos dice que tenemos poco tiempo para tomar una decisión.

Variantes más comunes de soñar con llegar tarde

Si sueñas que llegas tarde a un evento importante, como una boda, examen o entrevista de trabajo indica que luchas con la presión de un momento o situación que puede cambiar tu vida. El sueño es un mensaje para tomar las cosas con calma y tomarse el tiempo para relajarse.

Cuando sueñas que vas tarde para viajar, es decir, alcanzar el autobús, un vuelo o el automóvil que pasará por ti, indica que te preocupa perder una oportunidad.

Por otro lado, si sueñas que vas tarde para trabajar representa que quizá no estés satisfecho en tu posición y te llama reconsiderar cómo podría mejorar tu vida laboral.

