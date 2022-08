Victor Oladipo arremetió contra los críticos de Russell Westbrook y confía en que haga una buena temporada con Los Angeles Lakers

El escolta del Miami Heat, Victor Oladipo, arremetió contra los críticos de Russell Westbrook, y aseguró que está confiado de que el base de 33 años tenga una buena temporada con los Lakers. Cabe acotar que ambos jugadores coincidieron en Oklahoma City. Oladipo guarda grandes recuerdos de un Westbrook que estuvo en sus mejores años, con un baloncesto que no se le ha visto en el elenco lagunero pero que se espera pueda retomar esta temporada.

Cabe destacar que el promedio de Russell Westbrook la pasada campaña fue de 18,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,1 asistencias, además un total de 295 pérdidas de balón. La presión para que el base de los Lakers mejore su juego es grande y las críticas están a la orden del día luego del reciente fracaso del equipo. Toda esta presión que lo coloca en el ojo del huracán tiene que ver con su elevado contrato, el cual es de 44.2 millones, y actualmente representa el cuarto salario más alto de toda la NBA.

Victor Oladipo y Russel Westbrook han entrenado juntos este verano

Según reseña el portal NBAManiacs, Oladipo ha entrenado este verano de manera incansable en las instalaciones de los Miami Heat y también ha trabajado junto a su amigo Russel Westbrook en Los Ángeles. Victor Oladipo quiere demostrar que sigue siendo un jugador importante dentro del mejor baloncesto del mundo y se ha juntado con Westbrook quien este año también tiene muchas deudas pendientes con la afición de los Lakers.

Interrogado por Vince Carter en The Vince Carter Show, sobre las condiciones de Russel Westbrook, no titubeó en afirmar que no duda ni pone en tela de juicio las condiciones del jugador de los Lakers. Destaca que el basquetbolista de 33 años tiene cualidades y talento de sobra. De igual forma, señaló que ambos se encuentran en lo que el denomina: “su gira de venganza”.

“En este momento, estamos en la misma longitud de onda”, aseguró el jugador de Miami Heat en referencia a quienes consideran críticos de oficio. “Cuando digo eso, lo dijiste mejor. Tienes que sentarte y hablar con él para entender dónde está, pero él está ahí”, reafirmó Oladipo sobre Westbrook.

Las aspiraciones y retos de Victor Oladipo

Oladipo asegura que quiere volver a demostrar que es uno de los mejores del mundo, algo de lo que se encuentra muy seguro y espera afrontarlo en una temporada donde pueda permanecer sano, libre de lesiones, algo que no ocurre desde 2018.

“Creo que mi lesión ha generado una idea errónea de quién soy como jugador. Obviamente, es difícil. Muchos deportistas lidian con lesiones, pero muchos regresan y lo hacen muy bien después de una lesión y tienen grandes carreras. Entonces, ¿por qué no iba a poder ser yo de nuevo?, aseveró.

Oladipo tiene en común con Russel Westbrook las ganas de poder regresar y demostrar su valía, ambos en condiciones distintas pero con un mismo objetivo, uno con los Lakers y el otro con el Heat.

También te puede interesar

. El número 6 del legendario Bill Russell será retirado en todos los equipos de la NBA

. Nuevo entrenador de los Lakers condiciona a LeBron James y pide que ahora el ataque pase por las manos de Anthony Davis

. ¿Se olvidó de Stephen Curry? Juan Toscano-Anderson catalogó a LeBron James como el mejor de la historia