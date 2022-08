Yordi Rosado relata cómo casi pierde sus brazos y piernas

Actualmente, Yordi Rosado es de los periodistas más reconocidos de México. Muchos optan por darle entrevista con información exclusiva que algunos artistas nunca habían confesado. Por eso, él mismo se ha convertido en una celebridad y muchas de sus declaraciones se vuelven noticias, como el momento en el que contó cómo estuvo a punto de sufrir un terrible accidente.

En uno de los programas de ‘Miembros al aire’, Rosado habló de su amor por la adrenalina, razón por la que una vez en medio de una de sus aventuras extremas, puso su vida en peligro.

“En ‘Otro rollo’ hicimos una cantidad de estu* impresionantes, y la verdad era la adrenalina que nos gustaba, porque tanto Adal como yo éramos muy aventados y nos preocupaba el rating, porque el cuadro te hace hacer cosas impresionantes frente a una cámara”, relató en a sus compañeros conductores del momento en el que fue un ‘hombre bala’.

Se trataba de una acrobacia en un circo, en la que iba a salir disparado de un cañón: “El entrenador, un cubano súper atlético, me dijo: ‘Tienes que tener mucho cuidado de cómo pones la fuerza en las piernas porque si lo haces así (mostró la posición) te llevas las rodillas. Y tienes que llevar las manos en alto y no te debes de asustar, porque si te da el trancazo te llevas los brazos”.

Este hecho impresionó mucho a sus compañeros. Yordi Rosado expresó que le dijeron que al meterlo al cañón, solo podía salir volando de ahí, pues no había manera de regresar cuando el aire estuviera ahí. En este momento le preguntaron sobre la seguridad de la acrobacia, a lo que respondió que era muy pequeño, tenía un espacio muy reducido y la lámina ya estaba muy desgastada.

Sobre la distancia, comentó que aunque sabía que había riesgo, él tomó la decisión de volar 15 metros, para tener una buena toma para el programa: “Me dice: ¿Cuántos metros quieres volar?’, y como nosotros éramos los productores, pues queríamos que se viera bien, y le digo: ‘¿cuánto vuelas tú?’, me dice: ’20 metros. Te lo puedo poner en 10, 15 o 20′. Y le digo: ‘Ponme 15’. Entonces me dice: ‘Está cab*, yo me tardé 3 meses en llegar a los 15″.

“Cuando sales, aunque parece chiquito, es muy largo el tubo; entonces, durante tres segundos yo creo o dos y medio, ves todo cerrado y de pronto sales al aire y te sientes de la chin* porque tu cuerpo no tiene idea de lo que pasó”, comentó sobre la experiencia.

Esta historia obviamente generó muchas sorpresas en los demás conductores de “Miembros al Aire”. Sin embargo, Yordi Rosado aseguró que a pesar de que el objetivo fue logrado, que era conseguir un buen posicionamiento del rating, no lo volvería a hacerlo en su vida.

