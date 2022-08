¿Cuántas tarjetas de crédito deberías tener?

By Pang-Chieh Ho

Más que ninguna otra cosa, las tarjetas de crédito siempre me han parecido un símbolo de la edad adulta, una señal de “lo has conseguido. Ahora intenta no echarlo a perder”.

Y como todo lo relacionado con la edad adulta, las tarjetas de crédito me llenan de temor a la responsabilidad fiscal. A veces estoy hecho a la idea de que estoy haciendo algo mal con mis tarjetas de crédito. ¿Tengo demasiadas? ¿He hecho algo con ellas que podría afectar mi puntuación de crédito? ¿Cuál es la mejor manera de manejarlas? Esto es lo que dicen los expertos sobre estos temas.

¿Está bien tener varias tarjetas de crédito?

Sí, y puede ser una buena forma de maximizar las recompensas, dice Matt Schulz, analista principal de crédito de Lending Tree, una empresa que pone en contacto a potenciales prestatarios con compañías de préstamos. Por ejemplo, puedes tener una tarjeta que te devuelva dinero por comer y otra que te dé dinero por la gasolina y la comida.

Pero si tienes varias tarjetas de crédito, es importante que tengas en cuenta las fechas de vencimiento de los pagos y que siempre pagues tus facturas a tiempo, dice la periodista de CR money Penny Wang. Si no pagas, podrían cobrarte una penalidad por demora o subirte las tasas de interés.

¿Hay un número recomendado de tarjetas de crédito?

A principios de 2021, los consumidores estadounidenses tenían un promedio de tres tarjetas de crédito cada uno, según la oficina de crédito Experian. No hay una respuesta única sobre cuál es el mejor número de tarjetas de crédito que se puede tener, porque depende en gran medida de tu situación financiera, de tus hábitos de gasto y de tu capacidad para manejar los pagos.

Penny sugiere que es útil tener al menos dos tarjetas de crédito para tener una de repuesto en caso de que se pierda una o se congele la cuenta por haber sido víctima de un fraude.

¿Cuáles son las mejores formas de usar las tarjetas de crédito para ayudar a mi puntuación de crédito?

Una parte importante de tu puntuación de crédito es tu índice de uso del crédito, que es el crédito que estás usando dividido entre el crédito disponible para ti. Puedes encontrar tu crédito disponible en el estado de cuenta o entrando en tu cuenta por Internet o llamando al servicio de atención al cliente. Muchos recomiendan mantener este índice por debajo del 30%. Sin embargo, las agencias de crédito dicen que las personas con las mejores puntuaciones de crédito suelen mantenerlo por debajo del 10%, dice Ted Rossman, analista principal de la industria en el sitio de finanzas personales Bankrate.com.

Como consejo adicional, puedes mejorar tu índice de uso del crédito solicitando un límite de crédito más alto o pagando las facturas de tu tarjeta de crédito antes de su vencimiento. Ese índice suele calcularse en la fecha de tu estado de cuenta y puedes reducirlo si haces uno o dos pagos extra a mitad de mes.

¿Cómo puedo manejar eficazmente mis tarjetas de crédito?

La primera regla es pagar la factura siempre a tiempo, dice Matt. Para evitar el incumplimiento de un pago, puedes configurar el pago automático para que realices al menos el pago mínimo cada mes. De lo contrario, te arriesgas a dañar tu puntuación de crédito.

En segundo lugar, es importante ser consciente de las comisiones anuales que se pagan por las tarjetas de crédito, dice Natalie Slagle, socia fundadora de Fyooz Financial Planning en Rochester, Minnesota. Si las comisiones superan los beneficios y las ventajas de una tarjeta, es posible que esa tarjeta no sea la mejor para ti.

También deberías usar tus tarjetas de crédito en función de los beneficios que ofrecen. Por ejemplo, si vas a comprar una televisión nueva, puede ser mejor usar una tarjeta que ofrezca una generosa garantía extendida, aunque esa tarjeta no ofrezca muchas recompensas a corto plazo, dice Ted.

Aunque esto puede suponer mucho trabajo, a algunas personas les puede resultar útil mantener una hoja de cálculo con toda la información relevante sobre sus tarjetas, incluidas las comisiones anuales, las fechas de renovación y los beneficios como las recompensas, las garantías extendidas, los seguros de viaje, las suscripciones de reparto de comida, etc., para no perder de vista toda esta información. Además, es importante estar atento a cualquier cambio en los beneficios de tu tarjeta revisando el correo postal o el correo electrónico del emisor de la misma.

Si no estás aprovechando realmente los beneficios de tu tarjeta de crédito y estás pagando demasiado en comisiones, puedes preguntar al emisor de tu tarjeta si puedes cambiarla por otra que se adapte mejor a tus necesidades y si el canje perjudicará tu puntuación de crédito. Si el canje se considera un cambio de producto, puedes mantener tu línea de crédito y tu historial de cuenta y evitar tener que presentar una solicitud de tarjeta completamente nueva. Para conocer más formas de reducir los gastos de tus tarjetas de crédito, consulta nuestra lista de consejos para ahorrar dinero.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.