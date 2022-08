Efraín Álvarez vería con buenos ojos salir LA Galaxy para llegar a las Chivas de Guadalajara en la Liga MX

LA Galaxy tiene diferentes estrellas en su plantilla, es por ello que se espera que el mismo siga sumando jugadores importantes para así continuar con con el objetivo principal, quedar campeón de la Major League Soccer. Sin embargo, ahora Efraín Álvarez podría salir del conjunto estadounidense para llegar a las Chivas de Guadalajara, equipo que podría aprovechar su llegada.

Ahora, la información dada a conocer desde Los Ángeles, se sabe que el mediocampista ofensivo de 20 años, según el corresponsal de AS USA Latino en Los Ángeles, Rodrigo Serrano, no vería con malos ojos marcharse de la institución de Dignity Health Sports Park al finalizar la campaña actual en la liga norteamericana.

Esto quedaría como anillo al dedo para el rebaño sagrado, pues llegaría con la nacionalidad, pese a ser mexicoamericano, el mismo representa a México, y llegaría a reforzar un puesto importante en el equipo de Ricardo Cadena. Lo mejor, es que el mismo diría presente sin un coste adicional para la directiva de Guadalajara.

3️⃣ points & a birthday to remember 🥳 pic.twitter.com/t7Kos740k5 — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2022

Efraín Álvarez y su andar en la actual campaña de la MLS

El elemento del conjunto angelino solo ha jugado 90 minutos completos en 5 encuentros de los 24 duelos que ha jugado el equipo de Los Ángeles. Además, Álvarez ha comenzado 11 enfrentamientos como titular, pero en 6 de ellos fue sustituido. Es decir, de las 24 jornadas disputadas en la MLS, solo ha visto acción en 11 cotejos.

En dicha cantidad de partidos, Álvarez registra 3 goles, 3 asistencias y 2 tarjetas amarillas dejando números relativamente importantes para la posición en donde se desempeña y claro, la cantidad de minutos jugados en el torneo estadounidense. A night to remember 💙🤍💛@cheezit & @Pringles 📸 of the Match pic.twitter.com/dBTDWIDVKX— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 14, 2022

