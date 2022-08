Horóscopo: qué será de tu semana del 15 al 20 de agosto de 2022

ARIES

AMOR. Dulces pasiones acompañadas de un condimento clave, la mutua tolerancia. Si su pareja quiere independencia, es mejor confiar.

DINERO. Un asunto financiero lo obliga a empezar de cero. En breve lo resuelve. Mejor prepárese para los imprevistos.

CLAVE DE LA SEMANA. En aceptar las diferencias reside la buena convivencia.

TAURO

AMOR. En cuestiones afectivas rige el principio de incertidumbre. Todo complicado, a menos que ceda. Un ida y vuelta en materia de compromiso.

DINERO. La rueda de la fortuna gira a su favor. Mercurio bendice sus planes a mediano plazo. Ideal para saldar deudas.

CLAVE DE LA SEMANA. No confíe sus secretos, podría arrepentirse.

GÉMINIS

AMOR. En los vínculos familiares reina la estabilidad. No sucede lo mismo con lo amoroso. Cuánto menos espere de una relación, mejor será.

DINERO. Deja atrás el agotamiento y se asoma a un panorama que promete. Aunque el cansancio lo aceche, logra avanzar.

CLAVE DE LA SEMANA. La desazón desaparece en buena compañía.

CÁNCER

AMOR. Diga adiós a toda pasión tirana. No deje que la ansiedad lo guíe, una unión casi ideal se aproxima pero… hay que creer para tener.

DINERO. Buenos acuerdos de dinero con un socio. Dele una oportunidad porque tiene la buena intención de cumplir.

CLAVE DE LA SEMANA. Aléjese de quien amenaza con romper su corazón.

LEO

AMOR. Los astros están de su lado. Venus, la diosa del amor, acompaña. No juegue a darle celos a su pareja, es jugar con fuego. Orden familiar.

DINERO. Haga cambios sólo si se siente muy seguro del paso a dar. Nada de improvisar en los tiempos que corren.

CLAVE DE LA SEMANA. Si pide una opinión que sea de alguien neutral.

VIRGO

AMOR. Apueste al estudio, al trabajo y a la amistad. Los conflictos de pareja necesitarán más tiempo. Déjese querer y todo se acomodará.

DINERO. Podría ganar mucho en poco tiempo. Anímese, si el riesgo es moderado habrá rédito inmediato. Igual no exagere.

CLAVE DE LA SEMANA. Que la ambición desmedida no arruine un negocio casi cerrado.

LIBRA

AMOR. La intención es lo que vale. No demande a su gente querida más de lo que puede darle. Sin reproches y el deseo vibrará a flor de piel.

DINERO. Céntrese en los negocios ya encaminados. Mucha prosperidad. Si alguien rechaza sus propuestas, hágalas igual.

CLAVE DE LA SEMANA. Aunque sea reacio a ceder, evite la guerra.

ESCORPIO

AMOR. Bien predispuesto al encuentro. Solidez a la hora de acompañar a alguien en crisis. Tendrá hoy mismo la oportunidad de dar vuelta la página.

DINERO. No dependerá de otros y eso lo pondrá feliz. Si se está capacitando esta semana hará un buen aprendizaje.

CLAVE DE LA SEMANA. No cargue solo con el peso de la vida, mejor compartir.

SAGITARIO

AMOR. Deje de lado quejas y responsabilidades, llegó el momento de disfrutar junto a su gente. Si renuncia a su mayor deseo, no pase factura.

DINERO. Nada de acumular trabajo porque sino los demás delegan… ¡es hora de poner límites! Controle gastos.

CLAVE DE LA SEMANA. Avance con ímpetu y conserve sus buenos reflejos.

CAPRICORNIO

AMOR. Aunque muchos así lo crean, usted no tiene un corazón de hielo. Trate de escuchar antes de contradecir al otro. Ternura y unión.

DINERO. Si hace el doble que sus colegas tal vez esté desaprovechando recursos. Revise la eficiencia de sus métodos.

CLAVE DE LA SEMANA. Mostrarse humano no resta autoridad. Liderazgo.

ACUARIO

AMOR. Venus en oposición otorga un bienestar inusual. Quienes lo rodean serán solícitos. Los que empiezan un noviazgo será por mucho tiempo.

DINERO. Por el momento no habrá luchas de poder. Conserva el liderazgo y se afirma en su posición laboral.

CLAVE DE LA SEMANA. Si no puede ganar… empatar resultará suficiente.

PISCIS

AMOR. Su vida privada transcurre serenamente. Si debe hacer un planteo de pareja, no es momento de cambiar el orden preestablecido.

DINERO. Lento pero seguro. Su ansiedad por los resultados puede jugarle una mala pasada. Tranquilo, la solución llegará.

CLAVE DE LA SEMANA. No hay mal que por bien no venga. Transformación.

Por Kirón

