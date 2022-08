Amigo de Luis Miguel habría explotado contra él por salir con su ex esposa, Paloma Cuevas, asegura prensa mexicana

Luis Miguel de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán, esta vez después de que se le vinculara en un nuevo romance, pero esta vez no sería con cualquier mujer, sino con Paloma Cuevas, la ex esposa de uno de sus mejores amigos, Enrique Ponce, quien también es compadre de “El Sol de México”, y quien supuestamente habría explotado ante esta situación.

De acuerdo a lo revelado por la revista mexicana TV Notas, después de que comenzaron los rumores de que está saliendo con su ex pareja, con la que se la ha visto en Madrid, España, Enrique habría estallado en cólera, así lo reveló a un conocido del también torero, pues considera que “no es correcto” que pretenda a la pareja de alguien tan cercano.

“Su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel, se siente ofendido. Andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”

Supuesto amigo de Enrique Ponce