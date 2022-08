El antes y después de Mauricio Islas: así luce el galán de telenovelas en la actualidad

Mauricio Islas es uno de los actores mexicanos más queridos por el público gracias al amplio repertorio de melodramas en los que ha participado. Además, desde su incursión en la televisión logró coronarse como todo un galán de telenovelas por su mirada ojiverde.

Un día como hoy, pero de 1973, nació el protagonista de “El Manantial” y “Amor real”, quien desde temprana edad mostró su pasión por las cámaras, lo que lo llevó a culminar sus estudios en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

Su debut en la pantalla chica se dio en el año 1992 dentro del melodrama “Carrusel de las Américas”, participación que más tarde lo llevaría a encarnar a ‘Alfredo Canseco’ en “Mágica juventud”.

Aunado a esto, su gran carisma hizo que su rostro se volviera uno de los más recurrentes en la televisora que lo vio nacer. Dentro de su repertorio encontramos personajes como: ‘David Estévez’ en “Pobre niña rica”, el de ‘Marcos Rivas’ en “Mi querida Isabel” y ‘Luis Felipe Zavala’ en “Mi pequeña traviesa”.

Sin embargo, no solo se encargó de dar vida a personajes “buenos”, ya que en el año 2000 Mauricio Islas interpretó a un villano para la telenovela “Primer amor a mil por hora”.

Cabe recalcar que el famoso de 49 años también cuenta con experiencia en el teatro. “Drácula”, “Las mariposas son libres” y el musical “Aventurera” lo hicieron ganar más reconocimiento entre la población mexicana.

Su éxito profesional caería en picada en el año 2004, cuando protagonizó un fuerte escándalo en el que Génesis Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez, lo señaló por haber mantenido relaciones sexuales con ella, quien en ese entonces tenía 17 años de edad. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas)

Desde entonces, Mauricio Islas ha tenido algunas apariciones especiales en melodramas, y participó en el reality de cocina “MasterChef Celebrity” de TvAzteca, junto a Aida Cuevas, Stephanie Salas y Laura Zapata, por mecionar algunos.

