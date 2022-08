El inigualable día que Los Ramones dieron un concierto público por primera vez en Manhattan

Cinco años después de que medio millón de hippies empapados por la lluvia bailaran y se balancearan al ritmo de los sonidos psicodélicos de Grateful Dead en Woodstock, cuatro jóvenes de Forest Hills, Queens, subieron al escenario de un antro de East Village en jeans, motocicletas chaquetas y tenis Converse, para lanzar un ataque sónico de dos minutos contra todo lo que representaban esos íconos de los años 60, la fecha fue el 16 de agosto de 1974, el bar era el CBGB y la banda los Ramones, debutando en público.

Un testigo presencial de la escena fue el periodista musical Legs McNeil, el futuro cofundador de Punk: “Todos llevaban estas chaquetas de cuero negro. Y contaron esta canción… y era solo este muro de ruido”, recordó McNeil más tarde, “Estos tipos no eran hippies, esto fue algo completamente nuevo”.

Los responsables de este nuevo sonido fueron Douglas Colvin, John Cummings, Thomas Erdelyi y Jeffrey Hyman, más conocidos en el mundo como Dee Dee, Johnny, Tommy y Joey Ramone.

El sonido de los Ramones ni siquiera tenía un nombre acordado hasta que la revista de McNeil codificó el término “punk rock” en 1975, pero los miembros del grupo sabían desde el principio que estaban dispuestos a proporcionar un antídoto tonificante para los domesticados e hinchados rock and roll corporativo de mediados de la década de 1970.

“Eliminar lo innecesario y centrarse en la sustancia”, fue la forma en que Tommy Ramone expresó la filosofía del grupo muchos años después.

Después de su actuación debut ahora histórica en este día en 1974, los Ramones se convirtieron rápidamente en una fuerza en la floreciente escena del rock underground centrada en los clubes del centro de Manhattan CBGB y Max’s Kansas City.

Con el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1976, es posible que los Ramones no hayan logrado un verdadero éxito, pero lograron inspirar un movimiento completamente nuevo al otro lado del Atlántico, ya que grupos como Sex Pistols y The Clash se apresuraron a abrazar su enfoque ruidoso, rápido y no estudiado.

Cuando hicieron una gira por Inglaterra en 1976, Joey Ramone diría más tarde: “Todos estos niños se nos acercaron y nos dijeron que éramos responsables de encenderlos, de salir y formar sus propias bandas”.

Como dijo el gerente de Ramone en ese momento, Danny Fields, al evaluar el impacto de los padres fundadores del punk, toda una generación de futuros punks miró a los Ramones y dijo: “Míralos. No pueden jugar. ¡Son terribles! No conocen más de tres notas… ¡Comencemos una banda!’

