Livia Brito sorprende al posar en toples para promocionar jeans

La actriz cubana Livia Brito sorprendió a sus fans al posar en toples para promocionar una marca de jeans, y solo se cubre sus senos con sus manos.

La guapa cubana compartió en su cuenta de Instagram la publicidad de NYD Jeans, donde aparece en toples, luciendo su escultural figura.

Livia Brito derrocha sensualidad

Livia Brito derrocha sensualidad al aparecer en toples. Sus senos los cubre con sus brazos, lo que ha alborotado a sus millones de seguidores en Instagram.

“Siempre me ha encantado lo fashion, por eso elegí @nyd_jeans 👖 el último trend en las capitales de la moda y quiero que ustedes también lo conozcan bebés. ♥ #NYDJEANS #SINCENOW #LIVIABRITONYD”, escribió Livia Brito en su cuenta de Instagram, junto a la atrevida imagen, luciendo en toples.

La imagen lleva más de 72,000 me gusta y la protagonista de “La Desalmada”, ha recibido una serie de elogios por parte de sus seguidores.

“Te quedan increíbles. Se te ven padrísimos, hermosa como siempre @liviabritopes”, son algunos comentarios de los seguidores de la cubana.

“Hermosa, linda, guapa, bella”, escribieron otros seguidores de Livia Brito.

Livia Brito comparte su día a día con sus seguidores

A la actriz de 36 años le encanta compartir con sus 7.3 millones de seguidores en Instagram algunas rutinas de ejercicio que realiza para mantenerse en forma.

Le encanta publicar también algunas imágenes donde presume algunos modelos de bikinis que han dejado sin respiración a más de uno y levantado pasiones en muchos. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

Presume cuerpazo en bikini

Una muestra es la imagen que compartió hace unos días, donde aparece con una bikini blanco que resalta su envidiable anatomía. Encima una un vestido de red que la hace lucir más sensual. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

La imagen lleva más de 227,000 me gusta.

Livia Brito también comparte imágenes de las grabaciones de la telenovela “Mujer de nadie”, que recientemente protagonizó al lado del actor brasileño, Marcus Ornellas.

La guapa cubana también comparte algunos outfits donde se ve guapa y sensual.

También te puede interesar: