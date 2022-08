Niña mexicana con el IQ de Einstein se ve en 10 años curando el cáncer

El caso de Michelle le dio la vuelta al mundo, ya que a sus escasos 9 años de edad posee un IQ de 158, superior al de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, (152) y dos puntos bajos al de Stephen Hawking y Albert Einstein (160 cada uno).

Debido a que posee un cociente intelectual de una persona superdotada, la menor estudia en tres escuelas diferentes: la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la American School, de forma presencial, así como en el Tecnológico de Monterrey en modalidad de línea.

Al ser cuestionada por el diario El Heraldo sobre cómo se ve en un futuro, la niña fue clara: “Me veo en 10 años curando el cáncer y haciendo un programa para los niños con autismo”.

De acuerdo a sus padres, la niña es superdotada porque la estimularon desde que estaba en el vientre, por lo que comenzará a estudiar medicina en pocos meses.

“Estaba en segundo de primaria y yo me aislaba, no quería entrar a la escuela, pero me veía como una niña normal”, recordó Michelle sobre lo que vivió cuando entró a la escuela.

“Estoy feliz porque ya acredité, primaria, secundaria, y preparatoria”, mencionó la infante que acreditó acreditó la primaria en noviembre de 2021, en marzo de 2022 la secundaria, y el 4 de julio la preparatoria.

La feliz madre reconoció que “desde que yo supe el diagnóstico no he soltado a mi hija, estamos caminando paso a paso de acuerdo a como ella lo vaya sintiendo, porque eso sí: hemos tratado de ser muy cuidadosos con su integridad emocional y física”.

“Tampoco es fácil porque tú vas a una institución, te topas con los pretextos, es que esto y lo otro, es que la edad. La verdad yo ejercí mucha presión”, finalizó.

