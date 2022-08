Agenda de LA: qué hacer este fin de semana

Música del mundo

Ya es una tradición de cada año la visita de los Gipsy Kings a Los Angeles, aunque ahora será a un teatro diferente, el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles); antes solían presentarse en el Greek Theatre. El grupo intérprete de flamenco, salsa y pop, originario de Arles y Montpellier, al sur de Francia, presentará sus éxitos de toda la vida, incluyendo “Bamboleo”, “Volare” y “A mi manera”. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $24 a $175. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Cortesia

Exhibición nueva

Imaginary Dwellings es una exhibición en el 18th Street Arts Center (3026 Airport Ave., Santa Monica) que fue curada por Marvella Muro y Natalie Godínez. Está disponible en las Slipstream Galleries del Airport Campus del centro. Incluye trabajos que abordan derechos de la tierra, colonialismo, desplazamiento forzado y migración. Con pósters, pancartas y otros materiales creados por organizaciones comunitarias y activistas que luchan por los derechos a la vivienda. Termina el 3 de diciembre. Entrada gratuita. Informes y horarios 18thstreet.org.

Historia del cine negro

La exhibición Regeneration: Black Cinema 1898–1971, que comienza este domingo en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), ofrece a los visitantes la oportunidad de aprender más acerca de cómo los cineastas y actores negros han ayudado a definir el cine en Estados Unidos. Explora los logros y desafíos de las producciones independientes y de los estudios, desde 1890 hasta el movimiento de los derechos civiles. Incluye películas, documentales, cintas caseras, dibujos, trajes, equipo, posters y otros materiales históricos. Hasta el 9 de abril. Boletos $15 a $25; gratis menores de 17 años. Es necesario hacer reservación. Informes y horarios academymuseum.org.

Cine mexicano

Para celebra el Día Nacional del Cine Mexicano, el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) inaugurará una exhibición fotográfica dedicada a la actriz Dolores del Río y proyectará una serie de películas realizadas en México durante varias épocas. Este fin de semana se presentará “Las abandonadas”, de Emilio Fernández; viernes 5:30 pm. Entrada gratuita; es necesario reservar. Informes cccmla.com.

Foto: Cortesía

Música en el centro de LA

La serie de conciertos Summer SoundWaves, que se realiza en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), llega a su fin con la presentación de Chiquis Rivera, hija de la fallecida intérprete, Jenni Rivera. Se trata de conciertos al aire libre a los que puede asistir toda la familia. Cada concierto trae a esta serie los ritmos y el instinto de América Latina para darle a las tardes del verano una experiencia; en el caso de Chiquis, la intérprete canta música de banda y otros ritmos mexicanos. Sábado 8 pm. Boletos $20; hasta cuatro niños pueden entrar con el pago de un boleto de adulto. Informes musiccenter.org.

Foto: Archivo

Comedia mexicana

El comediante y cantante Mario Aguilar, quien es originario de Tijuana, México, y que se dio a conocer con sus videos en redes sociales sobre situaciones jocosas y absurdas, está de gira por varias ciudades del país, incluyendo Los Angeles. Se presentará en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) con su show “Ser loca no es fácil”. Viernes 7 pm. Boletos $40 a $95. Informes livenation.com.

Foto: Archivo

Cine en el museo

Branch Selects es una serie semanal del Academy of Motion Picture Arts and Sciences (8949 Wilshire Blvd., Los Angeles) en la que se presentan cintas que muestran las distintas formas y métodos para hacer películas. La serie comenzó con cintas del cine mudo y van avanzando hasta producciones más contemporáneas y que muestran un gran desarrollo en la evolución del cine. Esta semana se proyectará Boyz in the Hood, con Nia Long. Martes 7:30 pm. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Concierto familiar

Los conciertos en vivo regresaron al museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) este verano, y en la serie Garden Concerts for Kids las familias podrán disfrutar de artistas y bandas de música para niños originarios de todo el país. Para este fin de semana están en la cartelera Jazzy Ash and Red Yarn, que interpretan una mezcla de jazz, folk, soul y country. Celebran el estreno de su EP “Sing Together”. Sábado y domingo 4 pm. Boletos gratis con reservación. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía

Chicanos en el Greek

La banda chicana de Los Angeles, Los Lobos, son conocidos en el mundo por su popularísima interpretación de “La bamba”; sin embargo, esta banda nacida en el este de la ciudad, tiene un amplísimo repertorio que abarca desde funk, jazz, corridos mexicanos, rock clásico y soul. Serán el plato fuerte en el concierto que se presentará el fin de semana en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles). Viernes 6:30 pm. Boletos $35 a $129. Informes lagreektheatre.com.

Foto: Archivo

Día familiar en LACMA

En el taller Art Meets Science, que tendrá lugar en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), las familias podrán echar a andar su creatividad, descubrir arte nuevo, construir memorias y divertirse. En esta ocasión, el Andell Family Sundays está inspirado en las piezas de la colección del museo, que exploran la intersección entre el arte y la ciencia. Domingo 12:30 a 3:30 pm. Gratis; es necesario reservar para entrar al museo. Residentes de Los Angeles menores de 17 años entran gratis al museo. Informes lacma.org.