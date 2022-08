10 consejos que te ayudarán a retirarte antes de los 50 años

Puede sonar difícil mas no imposible. Jubilarse a los 50 años, mucho antes de lo planeado, puede ser una meta muy precipitada, pero posible si se consideran algunos esfuerzos adicionales y sacrificios.

Para ayudar a planear esta meta presentamos algunos consejos útiles a continuación.

1. Ubica tus números

Es importante saber muchos números antes de comenzar, de lo contrario no saldrán las cuentas. Por ejemplo, saber la edad objetivo de tu jubilación, tus hábitos de gastos mensuales, tus ingresos actuales y deudas te ayudará a hacer una aproximación realista del monto objetivo que obtendrás a largo plazo.

2. Invierte cuanto antes

Andrew Rosen, presidente del sitio de planeación y asesoría de inversiones Diversified LLC, recomendó invertir cuanto antes, ya que es una de las formas más útiles para que el interés compuesto funcione a tu favor.

3. Descarga tu declaración de seguro social

El Seguro Social ayuda a calcular los 35 años de ingresos más altos para determinar tu pago final. Rachel Burk, asesora financiera y especialista en planificación financiera de Offit Advisors dijo que mirar el estado de cuenta mostrará la parte de los ingresos fijos de la jubilación.

4. Salda tus deudas

Tener deudas no es buen augurio y menos si se buscar ahorrar para el retiro. Jay Zigmont, fundador de Childfree Wealth, un sitio de planeación financiera, dijo al sitio web de finanzas GoBankingRates que las “deudas roban tu futuro y jubilarse sin deudas hará que tus gastos sean manejables”.

5. Apégate a un presupuesto

A lo largo de la jubilación tendrás un ingreso fijo. Es por ello que tener un presupuesto ahora y apegarse a él generará un comportamiento que será muy útil en la jubilación, dijo Zigmont.

6. Haz seguimiento de gastos

Tener una visión transparente de los gastos y patrimonio neto general aportará una herramienta útil con la que podrás medir tus hábitos e implementar mejoras. Si llevas un seguimiento mensual hará que cada vez te esfuerces por mejorar tus finanzas.

7. No te compares

Es importante enfocarse en el trabajo propio y no compararse. A veces uno suele mirar las deudas que tienen demás personas o los “lujos” que suelen darse y esto a su vez suele bajar la mira del objetivo. Se recomienda no seguir el ritmo o tratar de imitar lo que hacen las demás personas, pues es probable que sus metas no estén alineadas a las tuyas.

8. Elige no impresionar

No permitas que tu estilo de vida se infle a medida que comienzas a ganar más dinero, es decir, no compres cosas para impresionar a otras personas. En su lugar, ahorra e invierte ese dinero en tu objetivo de la jubilación.

9. Razona en gastos

Algunas personas tienen algunos malos hábitos como decidir pagar más por una casa o un auto de lo que pueden pagar, lo que retrasa que tengan dinero disponible para su jubilación. En vez de eso reduce el tamaño de una vivienda a una menos costosa u opta por un auto usado que se pueda adquirir sin financiamiento.

10. Reconsidera si realmente quieres jubilarte

Existen otras posibilidades como cambiar de trabajo por otro apasionante, empezar una pequeña empresa u otras maneras de perseguir tus sueños.

Si aún no has comenzado a planear tu jubilación, estos consejos útiles te ayudarán a comenzar tu meta, en especial, si sobrepasas los 40 años de edad.

