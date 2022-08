Demi Rose cubre sus encantos con corazones negros y eleva la temperatura en Instagram

La modelo británica Demi Rose sabe muy bien cómo elevar la temperatura en Instagram y presume su voluptuosa figura a la orilla de la playa, donde luce un diminuto bikini y sus prominentes senos los cubre con unos pequeños corazones negro.

A la joven británica de 27 años le encanta disfrutar de las playas y qué mejor de las griegas, que son el marco perfecto para presumir se pronunciadas curvas.

Demi Rose disfruta de la vida en la playa

“Life’s a beachhhh”, escribió Demi Rose en su cuenta de Instagram, junto al a fotografía, donde se ve que está disfrutando de la playa en Mykonos, en Grecia.

En la imagen se ve a la británica cubrirse el sol con un sombrero en forma de corazón, con la silueta de color negro.

Su bikini de color negro resalta sus torneadas piernas, mientras el sol cubre su escultural figura.

Demi Rose deleita la pupila de los caballeros

Pero sin duda, lo que más están agradeciendo los caballeros es que la modelo muestra casi todo sus senos, ya que solo cubre la parte elemental con unos pequeños corazones negros.

La imagen lleva más de 166,000 me gusta y una serie de mensajes dirigidos a la guapa británica.

“Tremenda, hermosa, linda, la mejor foto”, escribieron los seguidores.

La modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, es muy popular Instagram, donde cuenta con 19.9 millones de seguidores.

En otra imagen, se ve a Demi Rose de lo más relajada mientras está en una piscina, donde luce un trikini de color negro, que resalta sus encantos.

Presume su anatomía con ropa diminuta

El trikini de tiras sostiene unos pequeños círculos que cubren lo básico de su anatomía. Las imágenes han logrado más de 212,000 me gusta. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Y es que a la británica le encanta mostrar sus encantos en cada imagen y video que comparte con sus millones de seguidores, no importa si es con bikini, vestidos o hasta con blujeans, Demi siempre desborda sensualidad, como la imagen que publicó hace unos días donde luce un top con gran escote de color blanco con detalles azules.

Demi Rose es una de las famosas más activas en las redes sociales, donde comparte imágenes muy provocativas y sensuales, donde le encanta destacar sus atractivos.

