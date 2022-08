Piden despido de maestra de Nueva Jersey porque su cuerpo “distrae a los alumnos”

El objetivo de los padres de familia es que sus hijos adquieran la mejor educación en las escuelas, por lo que cuando existe un problema que lo impide solicitan medidas y decisiones por parte de los centros educativos.

Así lo hicieron algunos que notaron que sus pequeños no se concentraban en las clases por culpa de su maestra, pues aseguran que su cuerpo los distrae. Los hechos se suscitaron en Nueva Jersey.

El caso de “The Art Teacher”, como se hace llamar la maestra en sus redes sociales, protagonizó varias portadas en medios locales e internacionales, por lo que la docente se defendió con un mensaje en redes sociales para dejar claro que sólo se enfoca en cumplir con su trabajo.

“Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos!”, expresó.

Además, mencionó que para llegar hasta donde está actualmente ha hecho muchos sacrificios, por lo que no entiende el motivo por el que la quieren echar de su empleo.

“Artista, maestra de arte, influencer, etc. Yo trabajé por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy. La mayoría del tiempo solo mostramos los resultados finales, así que la gente tiende a descartar completamente la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar aquí. Todavía peor, alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional…”, finalizó.

