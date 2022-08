Casemiro reveló cómo Toni Kross le escribió de madrugada si era verdad que se marchaba del Real Madrid y el brasileño respondió de manera graciosa [Video]

Casemiro se despidió este lunes del Real Madrid en una rueda de prensa donde reveló los detalles sobre cómo se dio su fichaje al Manchester United y lo que espera en la nueva experiencia que tendrá en la Premier League.

Uno de los momentos cómicos fue cuando reveló que Toni Kross le escribió a las 4:00 am para saber si era verdad que se iba del Real Madrid al Manchester United. El alemán estuvo enfermo durante la última semana e incluso no jugó contra el Celta de Vigo por La Liga.

“Toni estaba enfermo y me mandó un mensaje a las cuatro de la mañana. Toni, son las 4, si tú no quieres dormir vale, pero deja dormir a los demás. Soy muy leal. Soy sincero conmigo mismo y mi ciclo terminó. Voy al club más grande de Inglaterra. Seguiré siendo del Real Madrid.”, expresó el brasileño entre risas.

Casemiro: “Toni Kroos me mandó un mensaje a las 4 de la mañana preguntando si me iba. Él estaba malo y le dije que si él no dormía, que me dejara dormir a mí 🤣.” pic.twitter.com/7gT0MQVRgI — Madridismo Real™ (@MadridismoreaI) August 22, 2022

Antes de recibir de manos de Florentino Pérez la insignia de oro y brillantes del club y posar con todos los títulos conquistados, Casemiro se despidió dejando claro que es un adiós pasajero porque en sus planes entra regresar a trabajar al club que le ha dado todo en el futuro.

“Gracias al club por hacerme grande. Está siempre formando jugadores, siempre tiene a los mejores, por eso es el mejor club del mundo y sigue ganando porque es su identidad. Quiero dejar muy claro que no es un adiós, seguro que un día volveré para demostrar más, ayudar al club y todo lo que he aprendido me va a fortalecer para seguir mi trayectoria en un gran equipo como el Manchester United”, dijo.

Por último, mostró su agradecimiento a Florentino Pérez, con quien tiene una gran relación. “Presidente, muchas gracias, contigo al frente este club seguirá teniendo un presente y un futuro brillante, seguirá ganando. Hala Madrid”.

🎙️ @Casemiro: "Continuaré celebrando los goles y los títulos del Madrid. Este club seguirá ganando porque es el más grande del mundo".#GraciasCasemiro pic.twitter.com/DPOqONxTav — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2022

