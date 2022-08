Rayados de Monterrey quiere a Andrés Guardado y el ‘Principito’ regresaría a la Liga MX para tener minutos de cara al Mundial de Qatar 2022

La difícil situación que atraviesa el mexicano Andrés Guardado las últimas semanas con su club el Real Betis de España es motivo de discusión en los principales medios aztecas. El veterano mediocampista, próximo a cumplir 36 años, no ha podido disputar ni un solo minuto en La Liga por problemas salariales de su equipo.

El ‘Principito’ no es el único, junto a él otro peso pesado y ‘viejito’ como lo es Joaquín o el goleador Willian José no han podido ser inscritos porque el Betis no tiene el balance adecuado ante la organización de la primera división española. Pero el principal problema para Guardado es que es uno de los capitanes y pieza clave de la Selección de México dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino, así que si no ve minutos pudiera quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022.

La solución parece clara para algunos: que el tapatío abandone el Betis rumbo a otro equipo. Precisamente varias escuadras se han interesado en sus servicios, pero la que más ha sonado es el Nottingham Forest de Inglaterra, con el que Andrés Guardado podría seguir al máximo nivel, pero la Liga MX sigue siendo una opción…

La prensa mexicana destapó que las gerencias de las Águilas del América y Bravos de Juárez se han comunicado para conocer la actualidad de Guardado, de alguna forma han tanteado el terreno, pero nada en concreto. Pero el sueño de Andrés, confesado hace algún tiempo, es que si le toca regresar a México es para volver a jugar con sus adorados Atlas de Guadalajara.

El portal Solo Rayados no solo dio a conocer que los ‘Zorros’ no pueden asumir la alta ficha del Principito, sino que los Rayados de Monterrey sí están dispuestos a repatriar a un Guardado que regresaría a la Liga MX tras disputar casi 400 partidos en Europa en clubes como Deportivo La Coruña, Valencia, Bayern Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis.

En “La Sultana del Norte” tienen la posibilidad de contratar a futbolistas del extranjero porque tienen buen balance, considerando que el cierre de la ventana de transferencias es el próximo 5 de septiembre.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich están protagonizando un buen Torneo Apertura 2022 liderando la clasificación y enfilados a la liguilla, por lo que sumar una pieza de la calidad de Andrés Guardado, que consolidó su carrera en Europa, le vendría bien al esquema del estratega de 67 años.

Sigue leyendo: