Seis realidades de las que casi no se habla al estar jubilado

Cuando una persona está a punto de jubilarse, usualmente tiene expectativas muy altas de cómo será su vida a partir de ese momento, pero la realidad con la que se enfrentan muchos es totalmente diferente.

Aunque entre los peores escenarios está jubilarse sin dinero o no poder jubilarse, hay muchos otros inconvenientes que se pueden encontrar. Si no te has preparado adecuadamente para dejar el mundo laboral y vivir sin un cheque de pago, tendrás que enfrentar una cruda realidad sobre la jubilación.

El sitio Go Banking Rates realizó un listado de las realidades a las que se deben enfrentar aquellas personas que dan el paso de la jubilación, tras consultar a varios expertos:

1.- Tu patrimonio se va agotando poco a poco cuando te jubilas

Es posible que hayas estado ahorrando dinero diligentemente para el futuro y ahora tengas un gran ahorro. Pero incluso $1 millón de dólares podría no durar mucho en la jubilación si vives en un estado donde el costo de vida es alto.

Desafortunadamente, cuando las personas establecen metas de ahorro para la jubilación, a menudo lo hacen sin saber realmente cuánto necesitarán cada mes para cubrir los gastos de jubilación, dijo Niles Geary, cofundador y director ejecutivo de Voyage Partners, una firma de planificación financiera en Johnson City, Tennessee.

Solo el 38% de los trabajadores ha estimado cuántos ingresos necesitarían cada mes durante la jubilación, según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados y Greenwald & Associates.

2.- Los impuestos pueden quitarte una gran porción a los ingresos de jubilación

Otro gran problema que enfrentan los jubilados es una factura de impuestos mayor a la esperada sobre sus ingresos de jubilación. “Todos piensan que su tasa de impuestos bajará cuando se jubilen”, dijo Geary. “Eso es un concepto erróneo”.

Si has ahorrado la mayor parte de tu dinero en una cuenta de jubilación con impuestos diferidos, como una 401k, tendrás que pagar impuestos sobre sus retiros a su tasa regular de impuestos sobre la renta.

Entonces, si necesitas, digamos, $50,000 dólares al año para cubrir los gastos, tendrás que retirar aún más para cubrir los impuestos.

3.- La inflación puede hacer rendir menos tus ingresos

Al calcular tus ingresos para la jubilación deberás tener en cuenta la inflación.

“Es importante entender que los efectos pueden ser sigilosos. La inflación afecta nuestro poder adquisitivo”, dijo a GoBankingRates, Marguerita Cheng, directora ejecutiva de Blue Ocean Global Wealth, una firma de planificación financiera en Gaithersburg, Maryland.

En julio pasado, la inflación interanual llegó a 8.5%, con alzas puntuales en los costos de los alimentos, la vivienda y la gasolina.

4.- Podrías vivir más que tus ahorros

La mayoría de las personas probablemente dirían que quieren vivir una vida larga y saludable. Pero esto puede ser una desventaja para la jubilación de quienes no tienen los ahorros adecuados.

La expectativa de vida promedio en EE.UU. es de 77 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, aproximadamente una de cada cuatro personas de 65 años vivirá más de 90 años, según la Administración del Seguro Social. Eso significa que algunas personas podrían pasar décadas jubiladas.

5.- Es posible que no estés preparado para los altos costos de atención médica

Si no estás preparado para cubrir los costos de atención médica durante la jubilación, podrías sufrir un shock. Fidelity Investments estima que una pareja de 65 años que se jubila este año necesitará $315,000 para cubrir los gastos médicos durante la jubilación. Eso ni siquiera incluye los costos de atención a largo plazo.

Si no ha tenido en cuenta los costos de atención médica en sus cálculos de ahorros y gastos para la jubilación, es posible que tenga problemas para pagar la atención médica durante la jubilación.

6.- Puede que te aburras

Brett Anderson, presidente de St. Croix Advisors en Hudson, Wisconsin, señala que a menudo escucha a los jubilados quejarse de aburrimiento.

“Solían trabajar cinco días a la semana, de ocho a 12 horas al día, y solo tenían 52 sábados al año”, dijo. “Una vez jubilados, ahora tienen 365 sábados y no todos pueden jugar al golf los siete días de la semana. “

Poner en orden las finanzas para lo necesario antes de la jubilación es importante, pero no se debe pasar por alto cómo te mantendrás ocupado, por lo que sería bueno también hacer un plan económico al respecto.

