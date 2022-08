Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de agosto de 2022

LEO

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Hace falta más pasión y camasutra en tus noches de cama pues de esa manera revivirás más intensamente tu cama de placer. Se te da mucho flagelarte y dañarte por tonterías, sino aprendes a decirle next a esas cuestiones te seguirán dañando como hasta ahora. Trata de cuidar más tus sentimientos, aunque parezca que no tienes estás llenos de ellos. Si tienes pareja mentiras piadosas se presentarán, no te tomes las cosas tan apecho al final todo toma su curso de manera natural, deja que el karma se encargue de cobrar con intereses a quienes te han dañado.

VIRGO

No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Amistad se te va a acercar a ti en fechas próximas debido a ruptura amorosa. Mucho cuidado con lo que deseas porque se te podría hacer realidad sobre todo cuestiones negativas. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría estar afectando mucho tu relación. Vienen días en los cuales podrías sentirte triste y melancólico al recordar a personas que ya partieron de este mundo. Ya no te cayes y escupe el veneno que andas guardando, no es momento de guardarte nada en el buche. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificarlos, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta tontería que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.

LIBRA

Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. El pasado ha de retornar cuando menos lo pienses y con él ha de traer cuestiones que pensabas olvidadas, no habrás heridas que ya están cicatrizando, no vale la pena hacerlo, recuerda que todo cambio trae consigo nuevas cosas, no cometas los mismos errores habiendo nuevos errores por cometer. Es necesario que aprendas a confiar más en ti, a quererte y darte cuenta de que todo pasa por una razón, la vida te enseñará con quién sí y con quién no, recuerda que a la primera persona que deberás de ayudar en tu vida es a ti mismo.

ESCORPION

Embarazo inesperado de amistad en puerta. Te vienen cambios muy favorables los cuales te ayudarán mucho a salir de algunos problemas que habías estado enfrentando en los últimos meses, la inversión en un proyecto que has estado pensando sucederá en no más de dos meses. Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras o posiciones de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación, la posición del delfín podría excitarlos demasiado. Tus cambios de humor estarán muy fuertes al punto de que podrías desquitarte con quien no lo merece; hay personas que quieren dañarte y buscarán la manera de hacerlo mediante cuestiones de trabajos o brujerías, una medalla de San Benito bendita podría ayudar a prevenir cualquier situación de magia negra en tu contra o salaciones.

ARIES

Una buena alimentación y descanso serán la clave para mejorar tus ánimos y autoestima. Muchos cambios de planes, muchas decepciones y muchos reencuentros con personas del pasado se presentarán en próximas fechas. Días grises podrían aparecer pues la necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño, si ya tienes pareja ten cuidado con andar de más con otras personas o podrías entrar en conflicto. Entras en una etapa en que tú tienes que ser él o la protagonista nadie más. Si tienes ya pareja momentos increíbles se visualizan, si antes hubo problemas en la relación, una sorpresa los mantendrá más unidos que nunca. Momentos de definir qué quieres de tu vida y hacia dónde te diriges. La oportunidad de un negocio y de un viaje en este mes serán claves para encontrar una persona que te hará ver el mundo de manera distinta.

TAURO

En lo económico algunas trabas que se resolverán con un pago que está por llegar o un aumento que podría surgir en próximas fechas si te pones las pilas, recuerda que sino hablas Dios no te escucha. Deja de perder el tiempo con personas falsas que no saben ni que quieren. Momentos de reencuentros en el amor con personas del pasado. Vienen oportunidades bien perras en las cuales lucirás en grande, llamarás mucho la atención de personas que te rodean y sobre todo de una que te interesa mucho. Cuida más tus pies y tu estomago pues en este mes serán tu parte débil. Que ya no te afecte nada en tu vida, requieres hacer una limpia y quitar de tu camino a quienes te afecten y te detengan en tu camino. Habrá momentos en la semana en que te sentirás un poco triste y con ganas de mandar todo al carajo, tomate un descanso y respira profundamente y vuelve iniciar. Cambio de planes de último momento y cancelación de una salida. Te viene una noticia familiar que te va a calmar mucho y te llenará de felicidad.

GÉMINIS

Tu buen corazón siempre te llevará por el camino de la felicidad y satisfacción, sin embargo, algunas veces sueles dar de más y olvidarte de ti por hacer feliz a alguien que no le importas y no te da motivos para que sigas ahí. Es probable que subas de peso, necesitas aplicarte y cuidarte más, ten presente que si quieres estar en forma necesitarás hace sacrificios. Cuidado con lo que pones en tu red social, podría traerte problemas el enviar indirectas. Te viene la oportunidad de una caricia nueva, llegará mediante una amistad, será más cuestión sexual que sentimental. Pon atención a situaciones que presenten el número 3, 9 y 6 serán situaciones que cambiarán el rumbo de tu vida. Aprende a quererte, respetarte y darte tu lugar en la vida, no te menosprecies ni te hagas daño pues no eres nada culpable de todo lo que pasa a tu alrededor.

CÁNCER

No caigas en cuestiones de celos e inseguridades o darás motivos pa que te manden al chorizo. No comas tanto en la calle pues una infección en puerta se visualiza. Enciende una vela blanca para renovar tus energías que mucha falta te hace. Hay oportunidades de un viaje en este mes y posibilidad de conocer a dos personas una de piel blanca y otra de piel canela las cuales podrían mover ciertas cuestiones en ti, sin embargo, solo será por unos días o semanas de emoción, al final descubrirás que no es lo que necesitas en tu vida. Tienes un pasado que se niega a irse y que cada que puede aparecer. Tratarás planes de un negocio y en poco tiempo se logrará concretar, eres muy bueno o buena pa las ventas, si te vas por ese lado lograrás grandes ingresos.

PISCIS

Si tienes pareja no busques maneras de pelear, busca maneras de pasarla bien. Algunas ocasiones caes en el juego de los demás y te olvidas de ti. Aprende a ser más celoso con tus cosas y con tus sueños, no los compartas pues la envidia anda suelta y podría salarte todo lo que tienes en mente. Tiempo de reflexionar y dejarte de tantas tonterías. No vale la pena que te deprimas o te la pases mal mientras quien te ocasiona el daño se la pasa de lo lindo. No vuelvas a caer en esas cuestiones, que el sexo no sea algo indispensable en tu vida, aprende a conocer más a las personas antes de ir más allá. Si tienes pareja checa su celular o con quien se junta, podrías llevarte una sorpresa. Manda a la fregada a todo ser con patas que te cause conflicto, no te deje avanzar o te ocasione lágrimas, ya sea pareja o amigos. Vienen cambios en el área de los dineros, mucha suerte en juegos de azar y posibilidades de fajes ocasionales con amistades.

ACUARIO

Aprende a quererte más, respetarte y darte cuenta de que nadie merece que le ruegues ni andes a rastras por migajas de amor. Deja de querer cambiar el mundo y comienza cambiando tu forma de ser y de pensar, no manches, te atontas un buen y caes en cuestiones de sentimentalismos que solo te llevan a que los y las demás hagan de ti lo que les da su gana. Noticias del pasado se aproximan o han llegado. No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena, algunas ocasiones caes en tonterías o te dejas manipular por medio mundo, recuerda que tú tienes la última palabra. Ya no confíes tanto en quienes te rodean pues desde hace tiempo convives con tus enemigos pensando que son amigos. Cuidado con persona de piel blanca en tu trabajo, te tiene mucha envidia. Amistad te mostrará el verdadero sentido de la palabra “amigos”. Si tienes pareja cuídate de una salida o llamada en estos días, tu relación podría entrar en crisis por tercera persona.

CAPRICORNIO

Cuídate de personas que te buscan solo cuando necesitan de ti y cuando tú les necesitan ni sus luces, recuerda que son las peores y suelen aprovecharse de tu nobleza. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Una noticia de dineros te llega. Semana muy intensa, traerás muchas cosas en tu cabeza que no te permitirán avanzar. Cuídate mucho de chismes, no te metas donde no te llaman. No te permitas fracasar por nadie y muéstrale al mundo de qué estas hecho o hecha. Te viene oportunidad de un viaje y noticias de expareja, la vida te hará justicia y pondrá a tus enemigos en su lugar. Brujería, envidias o trabajos negros podrían ocasionarte salaciones. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges, podrías caer en provocaciones de personas que buscan ponerte de malas y arruinar tus planes. Recuerda que, si hubo una persona que te hizo daño y por quien sufriste mucho, solo fue una prueba de la vida para que aprendieras qué tipo de persona no quieres a tu lado.

SAGITARIO

Cambios importantes se visualizan en lo laboral, pues nuevo horario o puesto se presentará en próximos días. Un nuevo amor se visualiza y cambios en tu forma de ser, estarás madurando mucho. Ten cuidado con una oportunidad de trabajo que está por llegar, no es del todo buena y podría crearte conflictos familiares y pérdidas de tiempo. En lo laboral se visualiza cansancio y estrés, sin embargo, una reunión a finales de semana te va a levantar el ánimo. Te espera la llegada de un familiar o amistad de tierras lejanas. Te llegará una oferta laboral y oportunidad de divertirte con amistades. En el amor se ve un terreno muy confuso, has tenido la oportunidad de ser feliz, pero la has dejado ir por hacerle caso a quien solo te quería despeinar la cotorra. En lo laboral mucho estrés se visualiza y conflictos con compañeros de trabajo, no te metas en líos que no es momento para más problemas.