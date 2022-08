Bruno Fernades alimenta las expectativas entorno al futuro de Cristiano Ronaldo: “Puede que sepa una cosa o dos”

👀Ojito a esto que suelta Bruno Fernandes sobre Cristiano



🗣️"Hay mucha especulación. Puede que sepa una cosa o dos, pero no seré yo quien lo diga. No sé cuál es su futuro, si va a seguir o si se va a ir"



🤔¿Se quedará en Old Trafford o se irá a otro equipo que juegue Champions? pic.twitter.com/Ec8orZtpYI