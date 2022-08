Inmigrante que era dirigido a Nueva York desde Texas denunció al 911 que estaba siendo retenido en contra de su voluntad

Un inmigrante llamó al 911 para denunciar que él, así como otros pasajeros estaban siendo obligados a ir a la ciudad de Nueva York en contra de su voluntad.



El hombre, que no fue identificado, y que participó en la iniciativa del gobernador de Texas, Gregg Abbott, aparentemente entró en “pánico” y llamó a la policía mientras estaba en una parada en Chattannoga, Tennessee, el pasado 13 de agosto, y pidió ayuda para él, así como para otros inmigrantes que se encontraban “retenidos en contra de su voluntad”.



El inmigrante indicó al operador del 911 que quienes iban a bordo del camión tenían destinos diferentes y planeaban bajarse en Tennessee y dirigirse al aeropuerto para reunirse con su familia, tal como les indicaron.



“Estamos en Chattanooga y aquí algunos hombres nos han retenido en el autobús en contra de nuestra voluntad”, indicó el inmigrante al despachador en español, según una grabación del 911 obtenida por The New York Post.



“Nuestras familias nos están esperando. No nos dejan ir y nos retienen en contra de nuestra voluntad. Ahora el conductor nos die que no podemos bajarnos hasta que lleguemos a Nueva York. Nos obligan a ir a Nueva York. No entiendo por qué si me dijeron que me bajaría en Chattanooga”, fue la conversación del inmigrante con el operador.



Según el medio antes señalado, a la mitad de la llamada el conductor del autobús intentó ocultar su rostro: “Estoy viendo que el conductor se pone un pasamontaña en la cara y no me deja ver su cara”.



Después de unos minutos la llamada se cayó y la policía se dirigió hasta la gasolinera Favorite Markets ubicada en 3117 Parker Lane; a las 12:50 las autoridades estaban en el lugar, 20 minutos después de la llamada al 911, pero no observaron ningún camión, pero sí muy cerca a un grupo de personas que fueron bajadas del autobús.



De acuerdo con el inmigrante que denunció los hechos, el conductor permitió que varios inmigrantes bajaran y éstos tomaron un Uber que los llevó al aeropuerto.



La acción que denunció el inmigrante no es más que una de las acciones que ha tomado Gregg Abbott en un intento de protestar contra las políticas fronterizas del presidente Joe Biden.



El gobernador de Texas no solo ha enviado de su estado a Nueva York a un gran número de inmigrantes, también ha enviado a personas a Washington DC después de que el número de personas superó los 2,5 millones en mayo, según ha comunicado la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU.



Te puede interesar:

– Niña de Guatemala se suelta de la mano de su madre y muere arrastrada por el río Bravo

– Sin temor a la muerte: tragedia de San Antonio no detiene a cientos de inmigrantes a viajar hacinados

– Trabajadores mexicanos recibirán miles de dólares, tras acusar ser obligados a laborar tiempo extra sin derecho a pago en Illinois