Lucero y Mijares confiesan qué error cometieron para que fracasara su matrimonio, pero ya lo solucionaron

Lucero y Mijares siguen demostrando que gozan de una excelente relación, por lo que al ser cuestionados cómo han logrado llevarse bien, ambos sorprendieron al segurar que su único error fue casarse, pero por fortuna ya lo solucionaron.

La pareja de cantantes se encuentran en medio de su gira “Hasta que se nos hizo”, con la que han visitado con gran éxito varios países y actualmente se encuentran en Estados Unidos, es por ello que recientemente ofrecieron una entrevista al programa ‘La Buena Onda’, de TVV Network, donde fueron cuestionados acerca de la excelente relación que mantienen a pesar de haberse divorciado luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

Fue el periodista Mauricio Ginestra quien resaltó la naturalidad con la que se manejan sobre el escenario, en donde no tienen que fingir que se llevan bien, sino que la convivencia se da de forma natural a lo que el cantante sorprendió al responder que siempre ha sido así, pero el gran error fue que se casaron.

“Por eso es la soltura del show, por eso es la naturalidad del show, porque no estamos inventando que nos llevamos bien. Nos llevamos bien porque desde siempre nos llevamos bien, el único error que tuvimos fue casarnos“, expresó.

Tras provocar algunas risas, la intérprete de “Cuéntame” añadió la solución que encontraron.

“Pero lo solucionamos… eso ya se solucionó, prueba superada“, mientras que él recordó que incluso son vecinos.

Y aunque él ha perdido la cuenta de los años que llevan separados, ella concluyó que, son poco más de 11 años los que han pasado desde su divorcio, tiempo en que la relación ha mejorado.

Asimismo, Mijares recordó que ya habían trabajado juntos durante la pandemia de COVID-19 cuando se presentaron vía streaming en el show llamado “Siempre Amigos” que se grabó desde su casa. Pero fue justo en este momento cuando ambos bromearon porque él aseguró que no es casa de su ex, a lo que La Novia de América no dudó en responder: “ya no te voy a invitar a la mía, a ti sí (señalando al entrevistador), pero a él no, nunca lo he invitado”.

Las bromas continuaron en donde ella resaltó el “drama” de Mijares al revelar que sigue pagando la casa en la que vive junto a sus hijos, Lucerito Mijares y José Manuel.

“Cómo le hace al drama… ¿Te fijas?, todavía dice: ‘y la sigo pagado’. Fuertes declaraciones, rompe el silencio Manuelito”, finalizó Lucero, quien confirmó que se presentarán el próximo 13 de octubre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

