Lucero revela cómo fue su noche de bodas con Mijares y parece que faltó romance

La boda de Lucero y Manuel Mijares fue uno de los eventos televisados más recordados por el público, pues representó el punto más alto en la relación de una de las parejas más queridas de México.

Y aunque ante los ojos de los espectadores todo parece haber sido color de rosa, no todo resultó tan romántico como se esperaba.

En una entrevista reciente la denominada ‘Novia de América’ destapó varios detalles sobre lo que sucedió durante su luna de miel con el cantante, específicamente, la noche de bodas.

“Es que le dije [a Manuel Mijares] ‘vente a ver las estrellas’. Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo ‘ya las estoy viendo’, y yo le respondí ‘¡¿cómo?! Si de allá adentro no se ven'”, relató Lucero a las cámaras de diversos medios.

“Me dijo ‘no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver’ y dije ‘ah, bueno, órale’, y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”, añadió.

Además de ese momento que Lucero calificó como "cero romántico", también habló sobre las polémicas que circularon alrededor de su matrimonio. Recordemos que desde el día de su boda, hasta que firmaron el divorcio hubo rumores sobre un matrimonio "arreglado", algo que se quedó en especulaciones.

“Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores (…) Decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba“, aclaró. “Fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”, dijo.

No obstante, todo parece indicar que aún después de su separación y las especulaciones que rodearon su matrimonio, Lucero y Manuel Mijares siguen siendo tan amigos como siempre: “Nos llevamos muy bien y, la verdad, creo que para nosotros, nuestros hijos y para la vida en general creo que está padrísimo“, concluyó.

