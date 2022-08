Equipo de Abbott niega que inmigrantes deban firmar Acuerdo de Confidencialidad para abordar autobuses

El equipo del gobernador de Texas, Greg Abbott, desmintió lo dicho por un político demócrata respecto a que los inmigrantes enviados desde ese estado a otras ciudades de EE.UU. son obligados a viajar a destinos que no deseaban y a firmar un acuerdo de confidencialidad.



La secretaria de prensa de Abbott, Renae Eze, habló al respecto con Washington Examiner: “estas élites demócratas en la ciudad de Nueva York están mintiendo rotundamente y no saben nada sobre las operaciones de transporte en autobús de Texas”.



“Estos inmigrantes eligieron voluntariamente ir a la ciudad de Nueva York, habiendo firmado un consentimiento voluntario renuncia, disponible en varios idiomas, al momento del embarque que acordaron en el destino.”, añadió.



Eze pidió que, en vez de mentir, le exijan al presidente Joe Biden hacer algo para asegurar la frontera.



“En lugar de mentir y quejarse de unos cientos de inmigrantes en su ciudad santuario, estos hipócritas de la ciudad de Nueva York deberían pedirle al presidente Biden que tome medidas inmediatas para asegurar la frontera, algo que el presidente sigue sin hacer”.



La declaración que desató el enojo de Abbott y su equipo



Mark Levine, presidente del condado de Manhattan, se manifestó el miércoles a través de Twitter para afirmar que los inmigrantes fueron obligados a subir a autobuses para ser llevados a ciudades a las que no querían ir, indicando que habían sido obligados a firmar acuerdos de confidencialidad para no hablar sobre lo ocurrido.



“Está claro que los migrantes no dieron su consentimiento de ninguna manera real para ser enviados aquí. Hasta el 40% tiene familiares o parientes cercanos en otras partes del país que podrían brindarles alojamiento, pero a los migrantes no se les dio la opción de ir a esos lugares”.



“El estado de Texas no solo no se está coordinando con la ciudad de Nueva York, sino que ha hecho que los inmigrantes firmen NDA para asegurarse de que no recibamos una advertencia previa de la llegada de los autobuses”, prosiguió.



La oficina del gobernador de Texas envió un correo electrónico indicando que a nadie se le proporciona un NDA y compartió una copia del único documento que los inmigrantes deben completar y regresarles antes de viajar a Nueva York o Washington.



Desde hace un tiempo, Texas y Arizona comenzaron a proporcionar autobuses para que los inmigrantes viajaran a las ciudades del norte al ser liberados de la custodia federal de inmigración en las ciudades fronterizas.

