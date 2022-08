5 alertas originadas por Trump sobre seguridad nacional que revela la declaración jurada sobre allanamiento del FBI

El Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer el viernes pasado la versión pública de la declaración jurada que justificó el operativo del FBI en Mar-a-Lago, en busca de documentos confidenciales que el expresidente Donald Trump se habría llevado sin autorización.

Todavía no hay claridad sobre los cargos que podría enfrentar el expresidente al llevarse decenas de archivos altamente confidenciales que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, pero la revelación del DOJ ordenada por el juez Bruce Reinhart, del Distrito Sur de Florida, pone en perspectiva porqué hay tanta preocupación sobre los documentos.

Incluso el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner (Virginia), reconoció el peligro que supone para el país el tipo y la cantidad de información hallada hasta el momento en posesión del expresidente Trump.

“Parece, según la declaración jurada revelada esta mañana (viernes), que entre los documentos clasificados en Mar-a-Lago se encontraban algunos de nuestros servicios de inteligencia más confidenciales”, dijo Warner, quien confirmó la revelación de Axios sobre una solicitud al DOJ para compartir los hallazgos con el Senado.

Warner indicó que el panel de senadores, integrado por miembros de ambos partidos, evaluará las afectaciones y las “amenazas a la seguridad nacional”, debido al mal manejo de los documentos que el exmandatario republicano se llevó a su residencia en la Casa Blanca.

La petición al Departamento de Justicia fue realizada en forma conjunta con el senador republicano Marco Rubio (Florida), quien es el de mayor rango de su partido en ese panel, aunque también es un cercano defensor del expresidente Trump.

“Cuando dicha divulgación no autorizada pueda causar razonablemente un daño a la seguridad nacional, la información puede clasificarse como Confidencial y debe protegerse adecuadamente”, indica el documento del DOJ dado a conocer el viernes, donde explica que, si dicha divulgación no autorizada pueda resultar “razonablemente” en un daño grave a la seguridad nacional, “la información puede clasificarse como Secreta”.

El siguiente nivel de protección de documentos es clasificar la información como “Top Secret”, la cual requiere una protección especial en Archivos Nacionales

La declaración jurada del DOJ revela al menos cinco tipos de documentos que habrían puesto en peligro la seguridad nacional, debido a su contenido y posible divulgación, que pudieron ser hallados en la residencia del expresidente.

1. Información Confidencial Compartimentada (SCI, en inglés).- “Significa información clasificada relacionada o derivada de fuentes de Inteligencia, métodos o procesos analíticos, que debe manejarse dentro de los sistemas formales de control de acceso”, indica el reporte.

2. Inteligencia Especial (SI, en inglés).- Este sistema de control está diseñado para proteger la “información técnica y de inteligencia derivada del monitoreo de señales de comunicaciones extranjeras”, a fin de que dicha información llegue a los destinatarios, no otras personas o grupos. “El sistema de control SI protege la información derivada […] y la información relacionada con las actividades, capacidades, técnicas, procesos y procedimientos”, indica el informe.

3. Sistema de Control HUMINT (HCS, en inglés).- Es un sistema de control SCI para proteger la información de inteligencia derivada de fuentes humanas clandestinas, como agentes especiales encubiertos. “El sistema de control HCS protege la información derivada de la inteligencia humana e información relacionada con actividades, capacidades, técnicas, procesos y procedimientos de inteligencia humana”, acota el informe.

4. Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, en inglés).- Se trata de sistema de control de difusión diseñado para proteger la información de inteligencia “derivada de la recopilación de información autorizada” bajo la mencionada ley. “La información clasificada se puede marcar como No Divulgable a ciudadanos extranjeros/gobiernos/ciudadanos estadounidenses, abreviado NOFORN, para indicar información que no se puede divulgar de ninguna forma a gobiernos extranjeros, ciudadanos extranjeros, organizaciones extranjeras o ciudadanos no estadounidenses”, se indica.

5. Información Controlada por el Originador (ORCON, en inglés).- Este tipo de información clasificada indica que la difusión “más allá de las entidades estadounidenses preaprobadas requiere la aprobación del originador del documento”, se acota.

Tres niveles de seguridad

Los documentos hallados en Mar-a-Lago, incluso los clasificados ya por Archivos Nacionales tras una primera recuperación, demostró que dichos archivos debieron ser protegidos, como “secreto”, “confidencial” o “top secret”, al formar parte de alguna de las categorías descritas.

“Una clasificación preliminar de los documentos con marcas de clasificación reveló los siguientes números aproximados: 184 documentos únicos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como CONFIDENCIAL, 92 documentos marcados como SECRETO y 25 documentos marcados como TOP SECRET”, reveló el Departamento de Justicia.

Los agentes del FBI también observaron marcas que reflejaban los siguientes controles de difusión: “HCS, FISA, ORCON, NOFORN y SI”, como se indicó anteriormente.

Toda es información entra en la categoría de Información de Confidencialidad o NDI, por sus siglas en inglés.

“Según mi capacitación y experiencia, sé que los documentos clasificados en estos niveles suelen contener NDI”, señala el agente del FBI a cargo de la investigación y cuyo nombre se reservó por temor a alguna agresión. “Varios de los documentos también contenían lo que parecen ser notas manuscritas de FPOTUS”.

FPOTUS se refiere al expresidente Trump, quien solamente ha atinado a calificar como “una cacería de brujas” las faltas cometidas al llevarse información NDI.

Sin embargo, incluso un exabogado del exmandatario republicano, Alan Dershowitz, dijo a Fox News que el Departamento de Justicia tiene “suficiente evidencia para acusar a Trump”.