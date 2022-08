Gignac es abucheado por un grupo de aficionados y el ‘Piojo’ Herrera sale en su defensa [Video]

Tigres no pudo pasar del empate contra Necaxa y los aficionados del conjunto universitario fueron bastante críticos porque el equipo no pudo sumar los 3 puntos. Sobre todo con Gignac que fue abucheado y ante esto, el entrenador Miguel Herrera defendió a su jugador y catalogó las críticas de injustas.

“Muy injustos, respeto mucho a la afición, pero hoy hasta a Gignac lo abuchearon y la verdad a Gignac le tendrían que aplaudir todo lo que haga, todo lo que le ha dado a la institución, todo lo que ha hecho para ganarse a la gente, y de repente escuchar a un grupito que abuchea a un jugador de esa categoría, ya se pasaron de exigencia a otra cosa”, comentó el ‘Piojo’.

Injustos abucheos a Tigres: Miguel Herrera 🔥



“Me parece ya pasaron de la exigencia a otra cosa” 📌



Defiende a Gignac 📌 pic.twitter.com/Qi0Tl26pzK — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) August 28, 2022

De igual manera mostró su desacuerdo con la actitud de los fanáticos y comentó que el equipo buscó con todo y que no fueron encimados por su rival.

“No estoy de acuerdo, los respeto mucho, pero están viendo a su equipo insistiendo, si estuviera atrás o nos estuvieran encimando, bueno, tienen todo el derecho, pero cada partido recibimos entre 18 y 25 faltas” aseveró Herrera.

Finalmente dejó claro que él no tiene nada en contra de los abucheos en contra de su persona, que los toma como una muestra de que debe ser mejor, sin embargo, rechazó que se metan con sus jugadores y en especial con Gignac por todo lo que representa para el equipo.

“La afición siempre tendrá mi respeto y que me siga exigiendo al máximo y los abucheos los tomo como que cada día debo ser mejor, pero también abuchean a André un grupito y no, ya se brincaron la barda. Que la afición nos dé un poco el beneficio de la duda, que nos apoye, no a mí, a los muchachos y decirles que no se desesperen, los muchachos se están matando”, sentenció.

"NO HAY DELANTEROS MEXICANOS BUENOS" 😱🇲🇽



Miguel Herrera dejó en claro que los únicos delanteros nacionales buenos están en Europa y uno en América.



Sobre los abucheos a Gignac, mencionó no estar de acuerdo, pues es un jugador que ha dado todo por Tigres. #LUP pic.twitter.com/I4ceMj2FIO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 28, 2022

