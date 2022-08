Haciendo la igualdad de la mujer la ley del país

Todos los días aquí en Los Ángeles, las trabajadoras, muchas siendo Latinas, preparan y sirven nuestra comida, limpian nuestras casas y habitaciones de hotel, trabajan duro en nuestras fábricas y bodegas, brindan atención en nuestros hospitales y hogares de ancianos, conducen y enseñan a nuestros niños en escuela, apagan nuestros incendios y patrullan nuestras calles. Somos esenciales.

Esenciales pero no iguales. La ironía del Día de la Igualdad de la Mujer que acaba de pasar el 26 de Agosto, es que las mujeres trabajan junto a sus compañeros de trabajo masculinos, pero no reciben el mismo trato, no reciben el mismo pago y, lo más fundamental, sus derechos no están protegidos ni garantizados de manera similar por la ley. De hecho, las Latinas en el condado de Los Ángeles son las menos iguales de todas: ganan el 44% del dólar de los hombres blancos por el mismo trabajo, o un trabajo de igual valor; el peor pagado de todos los trabajadores estadounidenses.

No es extraño que una de cada nueve mujeres estadounidenses, o casi 14 millones, viva en la pobreza cuando a las trabajadoras se les estafó cerca de un mil millones de dólares cada año debido a la continua brecha salarial de género. *

Y ahora hemos visto sorprendentemente cómo incluso el derecho a la libertad de las mujeres para controlar sus propios cuerpos puede ser despojado de ellas.

Sin embargo, creemos que hay un compromiso que lo abarca todo y que cambia eso. “La igualdad de derechos ante la ley no será negada ni restringida por los Estados Unidos ni por ningún estado a causa del sexo”. Esa única oración, la Enmienda de Igualdad de Derechos, es simple, directa y, sin embargo, cambia la vida. Y hay una persona que puede promulgar esa realidad que cambia la vida casi al instante: el presidente Joe Biden.

¿Cómo y por qué? Porque la Enmienda de Igualdad de Derechos ya ha alcanzado el umbral obligatorio de ratificación por 3/4 de los estados. Todo lo que queda por hacer es que la administración de Biden instruya al Archivista Nacional para que “publique” formalmente la Enmienda de Igualdad de Derechos, certificándose como la Enmienda 28 a la Constitución de los Estados Unidos.

La Enmienda de Igualdad de Derechos debería haberse convertido en ley en el 2020 cuando Virginia se convirtió en el estado número 38 en ratificarla, pero su reñida victoria y su impulso por la plena igualdad de las mujeres se detuvieron en seco cuando la administración Trump se negó a promulgarla. Inmediatamente después de la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos, Trump y Barr ordenaron al entonces Archivística Nacional que NO la publicara, negando así la igualdad de derechos al 53.7% de la población adulta que son mujeres.

Esto es comparable a un grupo de trabajadores, organizándose para la representación sindical en su lugar de trabajo, siguiendo las reglas, resistiendo la campaña de intimidación antisindical del patrón y ganando las elecciones sindicales, solo para que su empleador se niegue a reconocer el sindicato, retrase la certificación y negociación obtusa por un primer contrato. La justicia se niega cuando la justicia se retrasa.

Y aunque los Demócratas se han pronunciado públicamente a favor de la Enmienda de Igualdad de Derechos, todavía tienen que avanzar en la certificación formal necesaria para corregir esta injusticia atroz y hacer lo correcto por parte de las mujeres estadounidenses.

Particularmente ahora, después de que la Corte Suprema ha arrebatado la libertad reproductiva de las mujeres, la Enmienda de Igualdad de Derechos es vital para salvaguardar los derechos de las mujeres a la autonomía sobre sí mismas basada en la igualdad, en oposición a la privacidad.

Todos los días el movimiento laboral lucha por la equidad salarial, la dignidad y el respeto, y lugares de trabajo libres de acoso sexual y discriminación. Los trabajadores pueden estar orgullosos de la “ventaja sindical” por la que las mujeres sindicalistas reducen drásticamente la brecha salarial: por lo general, ganan el 91 por ciento de lo que ganan semanalmente sus homólogos masculinos.

Y, sin embargo, hoy en Estados Unidos, muy pocas trabajadoras se benefician de esta “ventaja sindical”. ¿Por qué? ¡Porque solo el 6% de la fuerza laboral del sector privado está, de hecho, sindicalizada! Las mujeres trabajadoras necesitan especialmente la Enmienda de Igualdad de Derechos. Necesitamos el poder de la ley para extender la equidad salarial, la lucha contra la discriminación y las protecciones en el lugar de trabajo a los millones de mujeres trabajadoras.

Con tanto en juego para los trabajadores, nos enorgullece que la Federación Laboral de Los Ángeles, con la influencia de más de 800,000 trabajadores de una amplia gama de sindicatos, haya declarado por voto unánime al presidente Biden que “garantice de inmediato que la Enmienda de Igualdad de Derechos sea certificada y publicada como la Enmienda 28”. Es increíble también que ahora la Federación Laboral de Nevada haya adoptado también esta posición y que otras Federaciones Laborales en todo el país sigan el mismo camino.

Hay quienes, en un intento de bloquear la voluntad del 96% de los Estadounidenses que apoyan la igualdad de las mujeres, enturbian el tema, diciendo que la ratificación requerida por los estados estaba más allá de los límites de tiempo y afirmando que se necesita una legislación especial o que las mujeres necesitan empezar de nuevo para ganar la Enmienda de Igualdad de Derechos.

Nosotros decimos NO. Sin retrasos, sin excusas, sin distracciones. Desde 1923, cuando fue escrito por Alice Paul, líder del Partido Nacional de la Mujer, las mujeres han luchado para ganar la igualdad garantizada constitucionalmente. 2022 es el año en que ganaron esa pelea.

El Dr. King invocó poderosamente “la feroz urgencia del ahora” en el movimiento de derechos civiles, y pidió a los líderes políticos que actúen con valentía para corregir la desigualdad racial. Esa misma urgencia se aplica hoy a los derechos de las mujeres. ¡presidente Biden, actúe ahora, publique la Enmienda de Igualdad de Derechos y consagre la igualdad de género en la Constitución de los Estados Unidos!

(*) Kamala López, presidenta de Equal Means Equal y Ron Herrera, presidente de Federación Laboral del condado de Los Ángeles